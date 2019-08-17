Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
- © Анар Мовсумов
- РИА Новости
В матче шестого тура чемпионата России, в котором «Урал» на своём поле принимал «Крылья Советов», Соболев отличился забитым мячом. Этот гол стал для него пятым в нынешнем сезоне РПЛ.
Классный гол Соболева 🔥#РПЛ#УралКрыльяhttps://t.co/jiwBULWh6H— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 17, 2019
Матч в Екатеринбурге завершился победой гостей со счётом 3:1.
Ранее в РПЛ поздравили с днём рождения Сергея Прядкина.