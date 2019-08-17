Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ

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Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев стал единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

В матче шестого тура чемпионата России, в котором «Урал» на своём поле принимал «Крылья Советов», Соболев отличился забитым мячом. Этот гол стал для него пятым в нынешнем сезоне РПЛ.

Матч в Екатеринбурге завершился победой гостей со счётом 3:1.

Ранее в РПЛ поздравили с днём рождения Сергея Прядкина.  

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