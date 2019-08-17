В РПЛ поздравили Прядкина с днём рождения

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отмечает день рождения.
В РПЛ поздравили Прядкина с днём рождения
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Дорогой Сергей Геннадьевич! От всей души поздравляем вас с днём рождения! Во многом благодаря вашему участию РПЛ сделала ещё один серьёзный шаг в своём развитии. Высокую оценку вашей деятельности дают как отечественные, так и зарубежные партнёры. Вы по-прежнему молоды, динамичны, креативны. С вами РПЛ ждут новые смелые вызовы и рекорды! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и новых побед!» — говорится на официальном сайте РПЛ.

17 августа главе РПЛ Сергею Прядкину исполнилось 58 лет.

Ранее сообщалось, что арбитр Алексей Еськов получил травму ахиллова сухожилия.

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