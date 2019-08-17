Семак прокомментировал работу арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.

«Нужно посмотреть моменты, которые были. Разбирать их будет судейский комитет. Понятно, что мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили своё мнение после матча. Но будут разбираться те, кто занимается судейством. Мы же думаем о своей игре», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

По мнению Семака, мяч, забитый Ригони, стоило засчитать, поскольку футболист «Зенита» не находился в офсайде.

«Момент с удалением Уциева нужно было доиграть, и, думаю, тоже был мяч забит верно. Кроме этого были шансы и у Сердара Азмуна, и у Артёма Дзюбы, но, к сожалению, их мы не использовали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.