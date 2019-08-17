«Зенит» не смог забить «Ахмату» в матче РПЛ, играя более 80 минут в большинстве

В матче шестого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0.

Подопечным Сергея Семака не удалось поразить ворота грозненского коллектива несмотря на то, что с седьмой минуты встречи «Зенит» играл в большинстве — за фол на полузащитнике хозяев Александре Ерохине с поля был удалён защитник «Ахмата» Ризван Уциев, получивший прямую красную карточку.

Уже в компенсированное ко второму тайму встречи время арбитр Алексей Матюнин уравнял составы команд, удалив за второе предупреждение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Набрав 14 очков, футболисты «Зенита» сохранили лидерство в турнирной таблице РПЛ. Впрочем, догнать команду из Санкт-Петербурга ещё может «Ростов», который свой поединок шестого тура с «Уфой» проведёт в воскресенье, 18 августа.

«Ахмат», в свою очередь, с семью баллами в активе идёт девятым.

Ранее «Зенит» назвал сроки восстановления нападающих Малкома и Себастьяна Дриусси после травм.