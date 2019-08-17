«Зенит» назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси

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В санкт-петербургском «Зените» рассказали о сроках возвращения в строй травмированных футболистов Малкома и Себастьяна Дриусси.
«Зенит» назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Зенита», футболисты Малком и Себастьян Дриусси вернутся в строй через три-четыре недели. Более конкретная информация относительно восстановления игроков появится после повторного обследования.

Оба футболиста получили травмы в матче пятого тура РПЛ с «Динамо». У Дриусси повреждение икроножной мышцы, у Малкома — бедра.                              

Ранее арбитр Турбин высказал мнение, что у Дзюбы есть все предпосылки стать рефери.

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