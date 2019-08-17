«Зенит» назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Зенита», футболисты Малком и Себастьян Дриусси вернутся в строй через три-четыре недели. Более конкретная информация относительно восстановления игроков появится после повторного обследования.
Оба футболиста получили травмы в матче пятого тура РПЛ с «Динамо». У Дриусси повреждение икроножной мышцы, у Малкома — бедра.
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