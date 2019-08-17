Арбитр Турбин о Дзюбе: у него есть все предпосылки стать рефери

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Российский футбольный арбитр Евгений Турбин предположил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба сумеет стать успешным рефери.
Арбитр Турбин о Дзюбе: у него есть все предпосылки стать рефери
  • Reuters

«Все предпосылки у него для этого есть. Дзюба любит футбол. Кроме того, каждый арбитр обладает невероятной целеустремлённостью, которая ему помогает в сложных ситуациях. И на протяжении всей карьеры Артём доказывает, что эта черта у него присутствует», — рассказал Турбин в интервью RT.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» нападающий Малком послал мяч в место, где он должен был быть разыгран, однако попал в рефери. В ответ Турбин лишь поднял большой палец.

Позднее Дзюба разыграл шуточную пантомиму, в которой «наказал» одноклубника карточкой.

Ранее Турбин похвалил оператора, запечатлевшего эпизод с Малкомом.   

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