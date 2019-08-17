Турбин посоветовал Тарантино нанять оператора, запечатлевшего эпизод с Малкомом
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- РИА Новости
«Хотел позвонить Квентину Тарантино и предложить ему взять на работу оператора, благодаря которому все узнали об этом эпизоде. Он молодец», — заявил рефери в интервью RT.
Во время матча пятого тура Российской премьер-лиги нападающий «Зенита» Малком послал мяч с расстояния 40 метров в место, где он должен был быть разыгран. Снаряд попал в Турбина, однако тот лишь показал бразильцу большой палец.
Ранее Турбин объяснил свой жест в адрес Малкома.