Турбин посоветовал Тарантино нанять оператора, запечатлевшего эпизод с Малкомом

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Российский арбитр Евгений Турбин похвалил оператора, который запечатлел эпизод с попаданием в него мяча в матче между «Зенитом» и «Динамо».
Турбин посоветовал Тарантино нанять оператора, запечатлевшего эпизод с Малкомом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Хотел позвонить Квентину Тарантино и предложить ему взять на работу оператора, благодаря которому все узнали об этом эпизоде. Он молодец», — заявил рефери в интервью RT.

Во время матча пятого тура Российской премьер-лиги нападающий «Зенита» Малком послал мяч с расстояния 40 метров в место, где он должен был быть разыгран. Снаряд попал в Турбина, однако тот лишь показал бразильцу большой палец.

Ранее Турбин объяснил свой жест в адрес Малкома.

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