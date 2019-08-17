Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома

Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.

«Это самый распространённый жест, известный с античных времён. Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нём можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния в 40 метров, и самоирония. Каждый найдёт что-то своё», — пояснил рефери в интервью RT.

Кроме того, он отметил, что на поле всегда старается сохранять хладнокровие, в связи с чем его жест сопровождался строгим выражением лица.

«Наверное, мне наиболее близок именно такой образ, в нём комфортнее. Но самое главное — как он воспринимается со стороны», — добавил Турбин.

Во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо» Малком послал мяч с расстояния 40 метров в место, где он должен был быть разыгран. Снаряд попал в Турбина, однако тот лишь показал бразильцу большой палец.

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