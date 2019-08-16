Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»

Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».

«Никогда не говори никогда, я не могу говорить об этом сейчас. Нет, я ни с кем не контактировал. Сейчас я нахожусь в «Витессе», и я концентрируюсь на текущем сезоне. Я вполне могу остаться», — приводит слова Караваева Omroep Gelderland.

По информации издания, «Зенит» готов заплатить за 24-летнего россиянина €3 млн.

Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, играет за «Витесс» с 2018 года. В его активе 1 гол и 9 голевых передач в 62 матчах за клуб из Арнема, которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в футболисте «Монако» Юссефе Аит-Беннассере