«Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ

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Московский «Локомотив» на чужом поле взял верх над «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
«Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ
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Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе хозяев голом отметился новобранец Максимилиан Филипп (3-я минута).

У «Локомотива» по голу на свой счёт записали Алексей Миранчук (28-я минута, пенальти) и Антон Миранчук, отправивший мяч в сетку на 82-й минуте после передачи Рифата Жемалетдинова. 

После шести туров «Локомотив» имеет в своём активе 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Динамо» пять баллов (13-е место).

Ранее сообщалось, что дубль Сильвестра Игбуна принёс «Уфе» победу над «Ростовом» в шестом туре РПЛ.

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