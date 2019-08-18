Дубль Игбуна принёс «Уфе» победу над «Ростовом» в шестом туре РПЛ

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Футболисты «Уфы» взяли верх над «Ростовом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Игбуна принёс «Уфе» победу над «Ростовом» в шестом туре РПЛ
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Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев дубль оформил Сильвестр Игбун, отличившись на 40-й и 79-й минутах.

Таким образом, уфимцы набрали семь очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и с 11 баллами располагается на третьей позиции.

Ранее «Рубин» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в шестом туре РПЛ.

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