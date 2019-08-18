«Рубин» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в шестом туре РПЛ
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Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч за 72-й минуте забил Евгений Марков.
Таким образом, «Рубин» набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки, в активе которых столько же баллов, опустились на седьмую позицию из-за дополнительных показателей.
Ранее «Зенит» не смог забить «Ахмату» в матче РПЛ, играя более 80 минут в большинстве.