«Рубин» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в шестом туре РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч за 72-й минуте забил Евгений Марков.

Таким образом, «Рубин» набрал десять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки, в активе которых столько же баллов, опустились на седьмую позицию из-за дополнительных показателей.

Ранее «Зенит» не смог забить «Ахмату» в матче РПЛ, играя более 80 минут в большинстве.