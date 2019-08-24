Реванш за упущенное серебро, битва за лидерство и принципы Смолова: главные интриги матча «Краснодар» — «Локомотив»

В рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сойдутся главные преследователи лидирующего «Зенита» — «Краснодар» и «Локомотив». Южане выйдут на поле после болезненного поражения от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов, но постараются взять реванш у соперника за упущенное в прошлом сезоне серебро. В свою очередь, Фёдор Смолов попытается огорчить бывшую команду, лучшим бомбардиром в истории которой является до сих пор.

Ключевое сражение в опорной зоне и потери «Краснодара»

Матч «Краснодара» с «Локомотивом» станет центральным в рамках седьмого тура РПЛ, при этом по-настоящему непредсказуемым. Фаворита изначально определить было сложно, но небольшое преимущество на правах хозяев отдавалось южанам. Обусловлено это было в том числе и тем, что красно-зелёные в единственной встрече с прямым конкурентом на старте сезона уступили ЦСКА при невнятной игре.

Однако неожиданное крупное поражение подопечных Мурада Мусаева в Греции поставило под вопрос их перспективы, ведь настолько болезненный разгром не может не оказать негативного влияния на любой коллектив. Тем более что после победы над «Порту» от клуба Галицкого ждали едва ли не доминирования в матче с «Олимпиакосом».

«Локомотив» же, напротив, не только получил возможность спокойно готовиться к матчу с ключевым соперником, но и явно находится на ходу. В последних трёх турах РПЛ вице-чемпион одержал три победы и забил восемь мячей. Плюс Юрий Сёмин, в отличие от Мусаева, обладает сбалансированным составом, который претерпел летом минимальные изменения.

К тому же из-за травм «Краснодар» лишился сразу двух ключевых исполнителей — Реми Кабеллы и Александра Мартыновича, которые отправились в и без того переполненный лазарет. По-прежнему под вопросом и участие в матче Ари, восстанавливающегося после травмы.

Стоит ожидать, что в важнейшей игре с «Локо» Мусаев вновь сделает ставку на молодёжь и выпустит в атаку свежих Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова, а в опорной зоне вместо Кабеллы выйдет Кристоффер Олссон. Может получить шанс и другой молодой воспитанник клуба — Даниил Уткин, который в прошлом туре забил после выхода на замену.

При этом именно в опорной зоне и должна решиться судьба противостояния. В случае если центр поля «Краснодара» начнёт допускать ошибки, гости могут организовать массу быстрых атак, как это делал тот же «Олимпиакос». С вице-чемпионом России хозяевам придётся не менее тяжело, чем с серебряным призёром первенства Греции, ведь «Локомотив» в центре поля делает ставку на проверенных мастеров.

В опорной зоне железнодорожников правят бал неуступчивый и цепкий Дмитрий Баринов, вытеснивший из состава самого Игоря Денисова, и Гжегож Крыховяк, выполняющий огромный объём работы и здорово продвигающий мяч в атаку. Впереди же у Юрия Сёмина есть братья Миранчук, на скорости способные создать серьёзные проблемы любому оппоненту. Неудивительно, что именно «Локомотив» является самой результативной дружиной чемпионата с 11 мячами, но «Краснодар» отстаёт от москвичей всего на один точный удар.

А пропустили южане даже меньше соперника — четыре мяча против пяти, однако огромной проблемой для хозяев может стать уже упомянутое отсутствие Мартыновича. Без капитана оборона коллектива действовала, мягко говоря, не лучшим образом.

В отчётном матче болельщики вправе ждать высокой результативности и с учётом истории противостояния команд. В 16 встречах соперников забитых мячей не было лишь в одной, она же завершилась единственной ничьей. Ещё трижды игры заканчивались победой одной из сторон с минимальным счётом, но чаще оппоненты расходились с разницей в два-три, а то и больше мячей.

Попытка реванша за упущенное серебро

С одной стороны, «Краснодару» после разгрома от «Олимпиакоса» может быть нелегко, с другой — проигрыш мог разозлить южан, которые будут гореть желанием реабилитироваться. Особенно с учётом того, что шансов продолжить борьбу в Лиге чемпионов у кубанцев практически не осталось.

В РПЛ у них попросту нет времени на хандру, ведь «Краснодар» и «Локомотив» в настоящий момент являются главными преследователями «Зенита» и отстают от него всего на один балл. Обе команды до перерыва на матчи сборных просто не имеют права терять очки, чтобы не упустить питерцев из виду.

При этом дополнительным стимулом для хозяев станет обидное поражение от «Локо» в прошлом сезоне, которое фактически оставило коллектив без путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам сезона соперники набрали равное количество очков, и железнодорожники финишировали выше лишь благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде в очных встречах.

Причём судьбоносную победу с минимальным счётом в Черкизове подопечные Сёмина одержали благодаря крайне спорному пенальти. Символично, что тогда «Краснодар» приехал в Москву тоже после неудачи в еврокубках. За несколько дней до этого на 93-й минуте ответного матча с «Валенсией» южане пропустили решающий мяч и потеряли возможность пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.

Старые счёты для Камболова и Смолова

Не менее интригующим станет выход на поле Фёдора Смолова, поскольку нападающий провёл в составе «Краснодара» несколько сезонов и за это время успел стать настоящей легендой клуба. С 64 голами во всех турнирах форвард сборной России до сих пор является лучшим бомбардиром в истории южан. Теперь же он получит возможность огорчить бывший клуб.

Дополнительно мотивировать Фёдора должна конкуренция с Лукой Джорджевичем, перебравшимся в «Локомотив» из «Зенита». В последнее время Смолов являлся по сути единственным форвардом железнодорожников, если не брать в расчёт забивающего лишь по большим праздникам Эдера. Однако приход черногорца должен дополнительно зарядить Смолова, который всё ещё надеется на переезд в Европу.

К слову, именно Фёдор вместе с Александром Самедовым является лучшим бомбардиром противостояния «Локомотива» и «Краснодара». На счету обоих по четыре мяча. По три — в активе у Даме Н’Дойе и Жоаозиньо.

Из других футболистов, для которых сражение в Краснодаре станет особенно принципиальным, стоит выделить Руслана Камболова. Полузащитник является воспитанником «Локомотива», но за родную команду провёл всего 17 матчей, зато позднее по-настоящему раскрылся в «Рубине», а затем получил шанс попробовать себя в амбициозном «Краснодаре». Старт сезона хавбеку удался, и он быстро стал в коллективе своим. Однако встреча с «Олимпиакосом» получилась для Руслана неудачной, и он наверняка будет полон желания доказать, что это лишь стечение обстоятельств.

Ари с «Локомотивом» вовсе стал чемпионом страны и обладателем Кубка России, хотя и пропустил почти полгода из-за тяжёлой травмы колена. Как уже говорилось, на этот раз его участие в матче находится под вопросом из-за очередного повреждения.