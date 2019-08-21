«Ждём ответа от клубов»: что известно о сумме трансфера Сутормина в «Зенит»

Трансфер полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина обошёлся «Рубину» и «Зениту» в 50 тыс. рублей, сообщают СМИ со ссылкой на письма из казанской команды и данные электронной системы регистрации переходов. Клубы и игрок пока не прокомментировали эти сведения. Как отмечают эксперты, наибольшие потери из-за таких сумм могли понести коллективы, воспитавшие игрока.

Резонансный переход российского полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит» транзитом через казанский «Рубин» получил неожиданное продолжение.

Так, в СМИ были обнародованы данные относительно официальной трансферной стоимости игрока. Согласно электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) РПЛ, за переход футболиста было заплачено 50 тыс. рублей. Отмечается, что изначально данная сумма была переведена из казны «Рубина» в пользу «Оренбурга», впоследствии столько же денег за Сутормина отдал самый богатый клуб России — «Зенит».

Такая сделка необычна сразу по нескольким причинам. На данный момент на трансферном рынке не существует подобных цен за футболистов уровня РПЛ. Так, Дмитрий Живоглядов обошёлся «Локомотиву» в €2,8 млн, а «Спартаку» пришлось отдать за Резиуана Мирзова всего на €300 тыс. меньше. Сутормина вполне можно считать сопоставимым по классу с вышеназванными спортсменами, поэтому и стоить он должен примерно столько же.

Кроме того, хавбек довольно успешно провёл предыдущий сезон, по ходу которого стал самым результативным футболистом «Оренбурга» с девятью голами и двумя передачами. Это помогло ему не только поднять свою рыночную стоимость до отметки в €3,5 млн (по версии Transfermarkt), но и привести коллектив к седьмому месту в турнирной таблице первенства.

Такой переход может стоить «Зениту» серьёзных проблем в будущем. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пристально следят за соблюдением правил финансового фейр-плей (ФФП), а ситуация с Суторминым может показаться подозрительной.

Клубы и сам игрок пока не прокомментировали опубликованную информацию.

«У детей контракт больше!»

Позже в сети появились другие данные о сделке. Казанское издание «Спорт Бизнес Online» опубликовало фотографию, на которой якобы изображено письмо за подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова в адрес Андрея Шарохина, генерального директора астраханского «Волгаря», за который Сутормин выступал в период с 2015 по 2018 год. В нём функционер сообщает о компенсационных выплатах, которые получит коллектив, а также приводит точную сумму трансфера — 50 тыс. рублей.

Это связано с тем, что в регламенте РФС по статусу и переходам футболистов определено, что новая команда игрока при последующем переходе должна выплатить 5,5% от суммы трансфера спортивным школам и коллективам, участвовавшим в его подготовке до 23 лет.

Кроме того, компенсация за трансфер Сутормина полагается не только «Волгарю», но и академии «Строгино», «Химкам» и «Зениту». За все эти команды полузащитник успел поиграть с 2006 по 2017 год. Таким образом, за воспитание одного из главных кандидатов в сборную России каждый из них получит по 494 рубля.

Подобная информация стала неожиданностью не только для журналистов, но и для бывших работодателей хавбека.

К примеру, Шарохин, на чьё имя было отправлено вышеназванное письмо, признался, что пока не знает, какую оценку дать произошедшему.

«Не могу пока комментировать эту ситуацию. Мы отправили запросы в РФС и клубы по этому вопросу. Ждём от них ответа», — сообщил функционер.

Негативно новости восприняли представители «Химок». Директор спортивной школы Александр Ширко рассказал, что детское учреждение изначально рассчитывало на компенсацию от суммы трансфера в размере €2 млн, в связи с этим от нынешнего предложения в школе решили отказаться.

«Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Больше бумаги потратим на составление соответствующего запроса. Видимо, такого уровня футболист, что он стоит всего 50 тыс. рублей. У детей первый контракт больше! А здесь игрок сборной переходит в один из богатейших коллективов России, может быть, и Европы. Получается то, что получается. Будем думать», — цитирует Ширко Sportbox.

«Клубы вынуждены идти на это»

Новые данные о самом скандальном трансфере последних лет заставили экспертов и футбольных агентов заговорить о возможном нарушении финансового фейр-плей и ряда регламентов ФИФА. По мнению одного из ведущих агентов России Алексея Сафонова, в федерации могут заинтересоваться условиями сделки.

«Понятное дело, наши гранды сохраняют баланс между тратами и приходом средств. Но представьте, что было бы, если бы стало известно о покупке или продаже Малкома за 50 тыс. рублей? Шуму было бы на весь мир», — пояснил специалист в интервью RT.

По мнению Сафонова, в случае если сумма трансфера действительно составила 50 тыс. рублей, без необходимых средств на развитие останутся те, кто нуждается в этом больше российских грандов.

«Я имею в виду тренеров и школу, которые воспитали Сутормина. С учётом данной трансферной они получат около 10 тыс. рублей. На мой взгляд, за воспитание кандидата в сборную России это не совсем справедливо», — резюмировал агент.

По просьбе RT новые данные о трансфере оценил и другой известный футбольный агент, Дмитрий Селюк. Специалист иронично отреагировал на сумму выкупа Сутормина.

«50 тыс. рублей? Даже как-то многовато, переплатили. (Смеётся.) А за такие деньги Сутормина мог купить любой болельщик», — отметил эксперт в разговоре с RT.

А после пояснил, что многие команды идут на подобные шаги в попытках избежать санкций за нарушение ФФП.

«По большому счёту наши клубы вынуждают идти на это. Лучше бы всем разрешили тратить столько, сколько они в состоянии. А так приходится хитрить и смешить людей такими сделками. На самом деле так поступают многие команды. Причём не только российские, но и европейские. И ничего криминального я в этом не вижу. В противном случае как зарабатывать на футболе? Получается, в ведомости одни расходы и ноль доходов. Тогда на что покупать спортсменов?» — пояснил Селюк.