Игнатьев: самолюбие Смолова задето после покупки Джорджевича

Экс-наставник столичного «Локомотива» и сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил игру форварда красно-зелёных Фёдора Смолова.

По мнению специалиста, на эмоциональном состоянии нападающего может отразиться приход в команду бывшего игрока «Зенита» Луки Джорджевича.

«Фёдор не показывает всего того, чего от него так ждут. Пока он силён только в эпизодах. Для игрока его уровня нужно быть стабильным по ходу всего матча. Так что приход нового нападающего — стимул для развития Смолова. Думаю, его самолюбие задето. Он не глупый парень, понимает, что появилась конкуренция, с которой нужно бороться не только за день до определения стартового состава, но и делать всё для того, чтобы быть лучшим и в тренировочном процессе», — отметил тренер в беседе с RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» отказался от Марио Балотелли ради приглашения Франка Рибери.