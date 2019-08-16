СМИ: «Локомотив» отказался от Балотелли ради приглашения Рибери
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Как сообщает Sport24, железнодорожникам предложили вариант трансфера итальянца, но в клубе отказались, так как линия нападения в команде укомплектована.
Тем не менее красно-зелёные по-прежнему рассчитывают усилиться бывшим атакующим полузащитником «Баварии» Франком Рибери. Отмечается, что «Локомотив» продвинулся в переговорах с хавбеком.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» может пригласить экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.