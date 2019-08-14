Источник: «Локомотив» может пригласить Венгера

Московский «Локомотив» может пригласить на работу экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

Как сообщает Soccer Link, во время недавней встречи с Арсеном Венгером руководство «Локомотива» предложило французу со следующего сезона возглавить команду.

Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Арсенал» (с 1996 по 2018 год). В настоящее время «Локомотивом» руководит 71-летний Юрий Сёмин, который в общей сложности возглавлял команду 21 год.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».