Источник: «Локомотив» может пригласить Венгера

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Московский «Локомотив» может пригласить на работу экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
Источник: «Локомотив» может пригласить Венгера
  • © nordphoto / Ewert
  • globallookpress.com

Как сообщает Soccer Link, во время недавней встречи с Арсеном Венгером руководство «Локомотива» предложило французу со следующего сезона возглавить команду.

Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Арсенал» (с 1996 по 2018 год). В настоящее время «Локомотивом» руководит 71-летний Юрий Сёмин, который в общей сложности возглавлял команду 21 год.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».

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