VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив»

На московских матчах шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

В шестом туре РПЛ система VAR будет использована на матчах «Динамо» — «Локомотив» и «Спартак» — ЦСКА. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 18 августа в 19:00 мск. «Спартак» и ЦСКА сыграют 19 августа в 20:00 мск.

Ранее Егоров заявил, что ощущает поддержку главы РФС Дюкова.