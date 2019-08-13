Егоров заявил, что ощущает поддержку главы РФС Дюкова

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции заявил, что пользуется поддержкой президента организации Александра Дюкова.
Егоров заявил, что ощущает поддержку главы РФС Дюкова
  • ©Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Моей работой вечно кто-то недоволен. Мы с Дюковым всегда на связи, чувствую его поддержку. Меня уже кто только не увольнял: и президенты клубов, и другие. Главное — не нервничать и не поддаваться слухам. Мы каждый день смотрим все матчи. Знаем обо всех проблемах, ничего не скрываем. В этом туре, если бы не было эпизода в матче ЦСКА — «Сочи», вообще особенного ничего не было бы», — цитирует Егорова Sport24.

Также руководитель департамента судейства добавил, что у него есть ряд вопросов к арбитрам.

Ранее в РФС заявили, что судья должен был ставить пенальти в эпизоде с Миладиновичем и Чаловым.

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