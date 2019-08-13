РФС: судья должен был ставить пенальти в эпизоде с Миладиновичем и Чаловым
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- РИА Новости
«По Чалову и Миладиновичу: здесь черно-белый эпизод. Однозначно нужно было показывать красную карточку и назначать пенальти», — цитирует Егорова Sport24.
Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Сочи» завершился со счётом 0:0. В концовке матча защитник гостей Иван Миладинович разбил лицо форварду «армейцев» Фёдору Чалову в своей штрафной площади. Арбитр проигнорировал данный эпизод.
Ранее экс-арбитр сравнил удар Миладиновича в лицо Чалову с преступлением Кокорина и Мамаева.