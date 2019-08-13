РФС: судья должен был ставить пенальти в эпизоде с Миладиновичем и Чаловым

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции оценил эпизод с ударом защитника «Сочи» Ивана Миладиновича в своей штрафной площадке в лицо форварду ЦСКА Федору Чалову.
РФС: судья должен был ставить пенальти в эпизоде с Миладиновичем и Чаловым
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«По Чалову и Миладиновичу: здесь черно-белый эпизод. Однозначно нужно было показывать красную карточку и назначать пенальти», — цитирует Егорова Sport24.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Сочи» завершился со счётом 0:0. В концовке матча защитник гостей Иван Миладинович разбил лицо форварду «армейцев» Фёдору Чалову в своей штрафной площади. Арбитр проигнорировал данный эпизод.

Ранее экс-арбитр сравнил удар Миладиновича в лицо Чалову с преступлением Кокорина и Мамаева.

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