Экс-арбитр сравнил удар Миладиновича в лицо Чалову с преступлением Кокорина и Мамаева

Бывший футбольный судья Вячеслав Варюшин считает, что арбитр встречи между московским ЦСКА и ФК «Сочи» не имел права оставить безнаказанным удар Ивана Миладиновича в лицо Фёдору Чалову.

«Хочется провести аналогию с Кокориным и Мамаевым. Они, к слову, носы никому не ломали — и сидят в тюрьме. А здесь игрок в крови с такой травмой, а судья не показывает даже жёлтую. Разве можно допускать его до судейства в следующих матчах?» — заявил Варюшин RT.

В концовке встречи пятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Сочи» футболист гостей Иван Миладинович разбил лицо игроку армейцев — Фёдору Чалову. Арбитр оставил данный эпизод без внимания.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вступил в переговоры по Комличенко.