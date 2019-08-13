Экс-арбитр сравнил удар Миладиновича в лицо Чалову с преступлением Кокорина и Мамаева

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Бывший футбольный судья Вячеслав Варюшин считает, что арбитр встречи между московским ЦСКА и ФК «Сочи» не имел права оставить безнаказанным удар Ивана Миладиновича в лицо Фёдору Чалову.
Экс-арбитр сравнил удар Миладиновича в лицо Чалову с преступлением Кокорина и Мамаева
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Хочется провести аналогию с Кокориным и Мамаевым. Они, к слову, носы никому не ломали — и сидят в тюрьме. А здесь игрок в крови с такой травмой, а судья не показывает даже жёлтую. Разве можно допускать его до судейства в следующих матчах?» — заявил Варюшин RT.

В концовке встречи пятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Сочи» футболист гостей Иван Миладинович разбил лицо игроку армейцев — Фёдору Чалову. Арбитр оставил данный эпизод без внимания.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вступил в переговоры по Комличенко.

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