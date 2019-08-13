СМИ: ЦСКА вступил в переговоры по Комличенко

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Как сообщает «Чемпионат», московский ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Также на футболиста претендуют «Локомотив», греческий ПАОК и бельгийский «Гент».

В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, закончив сезон с рекордными 28 голами. Контракт форварда с «Младой Болеслав» рассчитан до 2022 года.

Ранее Сёмин сказал о переходе Комличенко в «Локомотив»: «Я много кого жду».