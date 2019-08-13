Сёмин о переходе Комличенко в «Локомотив»: я много кого жду

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, ждёт ли он появления в своей команде российского форварда чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Сёмин о переходе Комличенко в «Локомотив»: я много кого жду
  • © ФК «Млада Болеслав»
  • Twitter

«Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду», — цитирует Сёмина News.ru.

24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 36 голов и девять голевых передач в 60 матчах за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее Сёмин ответил, почему Фёдор Смолов мало забивает за «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить