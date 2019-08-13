Сёмин о переходе Комличенко в «Локомотив»: я много кого жду
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«Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду», — цитирует Сёмина News.ru.
24-летний Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», играет за «Младу Болеслав» с 2017 года. В общей сложности в его активе 36 голов и девять голевых передач в 60 матчах за чешский клуб. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Ранее Сёмин ответил, почему Фёдор Смолов мало забивает за «Локомотив».