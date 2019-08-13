Сёмин ответил, почему Смолов мало забивает за «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, почему нападающий команды Фёдор Смолов не забивает за железнодорожников столько мячей, сколько он это делал во время выступления за «Краснодар».

«В таких случаях тренеру нужно помочь игроку, а футболисту нужно больше работать. Может, он получает не те упражнения, может, он мало работает. Нам надо разобраться, чтобы «Локомотив» опять претендовал на первые места», — приводит слова Сёмина Sportbox со ссылкой на телепрограмму «Футбол России».

Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл за красно-зелёных 31 матч и забил восемь мячей. В этом сезоне на его счёту пока пять игр и три гола.

Ранее Сёмин заявил, что намерен комментировать переход форварда Луки Джорджевича, когда увидит его на тренировке.