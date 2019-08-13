Сёмин ответил, почему Смолов мало забивает за «Локомотив»
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«В таких случаях тренеру нужно помочь игроку, а футболисту нужно больше работать. Может, он получает не те упражнения, может, он мало работает. Нам надо разобраться, чтобы «Локомотив» опять претендовал на первые места», — приводит слова Сёмина Sportbox со ссылкой на телепрограмму «Футбол России».
Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл за красно-зелёных 31 матч и забил восемь мячей. В этом сезоне на его счёту пока пять игр и три гола.
Ранее Сёмин заявил, что намерен комментировать переход форварда Луки Джорджевича, когда увидит его на тренировке.