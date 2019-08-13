Сёмин ответил, почему Смолов мало забивает за «Локомотив»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, почему нападающий команды Фёдор Смолов не забивает за железнодорожников столько мячей, сколько он это делал во время выступления за «Краснодар».
Сёмин ответил, почему Смолов мало забивает за «Локомотив»
  • © РИА Новости

«В таких случаях тренеру нужно помочь игроку, а футболисту нужно больше работать. Может, он получает не те упражнения, может, он мало работает. Нам надо разобраться, чтобы «Локомотив» опять претендовал на первые места», — приводит слова Сёмина Sportbox со ссылкой на телепрограмму «Футбол России».

Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл за красно-зелёных 31 матч и забил восемь мячей. В этом сезоне на его счёту пока пять игр и три гола.

Ранее Сёмин заявил, что намерен комментировать переход форварда Луки Джорджевича, когда увидит его на тренировке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить