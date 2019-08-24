Грубейшая ошибка Сафонова и четвёртый гол Сулейманова: как «Локомотив» сыграл с «Краснодаром» вничью в РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в центральном матче седьмого тура РПЛ — 1:1. Железнодорожники вышли вперёд в самом начале встречи благодаря курьёзной ошибке Матвея Сафонова. А в составе хозяев отличился Магомед-Шапи Сулейманов, для которого этот гол стал четвёртым в сезоне.

Сюрприз от Сёмина и ротация от Мусаева

Противостояние «Краснодара» и «Локомотива» стало центральным событием в программе седьмого тура и вызвало немалый интерес у болельщиков. Ещё более интригующим оно стало после неожиданного поражения «Зенита» в Уфе, ведь победитель получал возможность выйти на первое место.

Однако перед хозяевами стояла весьма непростая задача — прийти в себя после унизительного поражения от «Олимпиакоса» в Греции как психологически, так и физически. Мало того, уже во вторник, 27 августа, команду ждёт ответный матч, поэтому времени на раскачку у подопечных Мурада Мусаева просто не было.

Разумеется, тренер в такой ситуации пошёл на перестановки в составе и оставил в запасе сразу несколько футболистов, игравших в Греции. Во-первых, молодой воспитанник клуба Даниил Уткин в опорной зоне заменил неудачно проведшего встречу с «Олимпиакосом» Руслана Камболова. Во-вторых, Кристиан Рамирес уступил место на левом фланге обороны Дмитрию Стоцкому. Наконец, впереди появились Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

У «Локо» неожиданно не оказалось в стартовом составе Алексея Миранчука. Видимо, полузащитник получил небольшое повреждение, ведь по ходу матча он всё же вышел на поле. А вот в обороне Юрий Сёмин неожиданно решил вернуться к давно не используемой железнодорожниками схеме с тремя центральными защитниками. Компанию Ведрану Чорлуке и Бенедикту Хёведесу составил новичок Мурило.

Неудачное начало для «Краснодара» и гол в концовке тайма

«Локомотив» начал игру очень мощно и вполне закономерно открыл счёт уже на пятой минуте. Правда, гол получился курьёзным. Гжегож Крыховяк решился на удар из-за пределов штрафной, а Матвей Сафонов неожиданно выпустил мяч из рук прямо в сетку.

Но «Краснодар» отреагировал на произошедшее адекватно и моментально перехватил инициативу. Однако владение южан мячом не приносило особых дивидендов. Хозяева разыгрывали комбинации вдали от ворот, а приближаться к ним не позволяла мощная оборонительная группа «Локомотива». Железнодорожники вполне сознательно отдали сопернику мяч и сделали ставку на контратаки.

«Краснодар» же моментов практически не имел, хотя и владел преимуществом. Можно вспомнить разве что неприятный выстрел Игнатьева из пределов штрафной в ближний угол, с которым справился Гилерме. «Локо» ответил ударом Смолова из-за пределов штрафной. В данном случае Сафонов сыграл куда лучше, чем в эпизоде с голом.

Однако незадолго до перерыва «Краснодару» неожиданно удалось сравнять счёт. Вандерсон на левом фланге едва ли не впервые в матче прошёл Дмитрия Живоглядова и выполнил передачу в штрафную на подключившегося Дмитрия Стоцкого. А тот в ответ сделал идеальный навес на дальнюю штангу на Сулейманова.

Невысокий Магомед-Шапи головой уверенно отправил мяч в ближний угол, тем более что защитники соперника не успели ему помешать. Удивительно, что выиграть борьбу на «втором этаже» удалось самому низкому футболисту, находящемуся на поле. Рост полузащитника составляет всего 171 сантиметр.

Давление хозяев и контратаки гостей

А вот во втором тайме зрители голов не дождались, хотя «Краснодар» продолжал владеть инициативой и давил на ворота соперника. Однако железнодорожники достаточно спокойно оборонялись — хозяевам не хватало последнего паса. В основном подопечные Мусаева пытались атаковать через фланги, рассчитывая на скоростных и техничных Сулейманова и Вандерсона.

Из опасных моментов можно вспомнить разве что удар вышедшего на замену Юнеса Намли в ближний угол и последующее неточное добивание от Маркуса Берга. К слову, марокканский датчанин решительно вступил в игру и совершил немало полезных действий. А вот о шведе этого сказать нельзя. Он вышел вместо Игнатьева и вновь не очень помог «Краснодару», хотя и активно боролся за мяч в чужой штрафной и однажды опасно пошёл в подкат на Гилерме.

«Локо», как и в первом тайме, отвечал контратаками, которые несколько раз могли стать результативным. В частности, в середине второго тайма на скорости убежал к чужим воротам Рифат Жемалетдинов, но в ближний угол пробил неточно. А чуть раньше Смолов из-за пределов штрафной нанёс опасный удар и тоже не попал в створ.

В концовке благодаря удачным и своевременным заменам от Мурада Мусаева хозяевам поля удалось окончательно прижать оппонента к воротам. Южане владели мячом уже больше 70% времени, но это не помогло забить им победный гол. Однако команде нельзя не отдать должное, ведь, несмотря на поражение от «Олимпиакоса», она хорошо смотрелась и даже на последних минутах шла вперёд.

Ничья помогла оппонентам догнать в турнирной таблице «Зенит». А уже в воскресенье, 25 августа, в лидирующую группу могут вклиниться «Ростов» и «Спартак».