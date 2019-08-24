«У немцев железная воля и дисциплина»: Кириченко о феномене Шюррле, проблемах ЦСКА и матче «Краснодар» — «Локомотив»

«Краснодар» имеет все шансы выйти на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам седьмого тура, несмотря на травмы ключевых игроков. Такое мнение в интервью RT высказал экс-наставник «Ростова» Дмитрий Кириченко. Эксперт рассказал, почему не удивлён результативностью Эльдора Шомуродова, пояснил, как ЦСКА выходить из игрового кризиса, и признал, что «Спартак» испытывает проблемы из-за перенасыщенного графика.

— Перед центральным матчем седьмого тура между «Краснодаром» и «Локомотивом» руководство южан выступило с заявлением, в котором признало кадровые проблемы команды и невозможность произвести серьёзное усиление из-за правил финансового фейр-плей.

— Это серьёзная головная боль, но она не настолько велика, чтобы вычёркивать «Краснодар» из списка потенциальных претендентов на призовую тройку по итогам чемпионата. Хотя играть без средней линии, а именно она пострадала больше всего, будет очень непросто. Как говорится, покажи свой центр, и я скажу, что у тебя за команда.

— Что сейчас важнее для «Краснодара» — удерживать позиции в турнирной таблице чемпионата России или поберечь силы и достойно выступить в ответной встрече с «Олимпиакосом»?

— Отыграться в противостоянии с греками им практически невозможно. А вот в РПЛ всё весьма неплохо, так что предстоящая встреча выходит на первый план. При удачном стечении обстоятельств они могут выйти на первое место, так что победа над «Локомотивом» станет хорошей отмазкой после провала в Лиге чемпионов. Это важнейший матч как с точки зрения поднятия морального духа, так и с учётом перспектив на итоги сезона.

— На бумаге «Локомотив» превосходит соперника и физически, и эмоционально. Что может помешать железнодорожникам?

— Да, они фавориты, но важную роль сыграет фактор домашнего поля. Уверен, соберётся полный стадион. Кроме того, красно-зелёные многие матчи начинают пассивно, так что тут немаловажно, как Юрий Сёмин подведёт свой коллектив к выездному поединку. Если стартуют так же, как с «Динамо», то хозяева получат возможность действовать первым номером.

— К слову, о «Динамо». Когда команда Дмитрия Хохлова уступала «Зениту» и «Локомотиву», эксперты и болельщики ссылались на высокий класс противников. Поражение от «Тамбова» будет свидетельством того, что тренеру и клубу всё же пора расстаться?

— У них всё очень сложно. Команда действительно строится на наших глазах и продолжает оставаться самой непредсказуемой в чемпионате. «Динамо» может как проиграть «Тамбову», так и взять верх. Другой вопрос, сколько терпения у руководства и какой кредит доверия у Хохлова. Коллектив сырой и несыгранный. На это надо делать скидку.

«Зениту» непозволительно идти на риск»

— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судьи и будет смотреть матч с «Уфой» с трибуны. Скажется ли его отсутствие на действиях команды или она способна победить и без наставника?

— У нас очень ровный чемпионат и нет коллективов, которые на голову превосходят своих оппонентов. Каждая из 16 команд может преподнести сюрприз. Да, «Зенит» — фаворит, но уфимцы играют дома на искусственном газоне и адаптированы под эти условия лучше, чем их визави.

— Может, тренерскому штабу стоит уже приступать к моделированию игры со «Спартаком», которая состоится в следующем туре?

— Хорошо знаю Семака, он всегда очень уважительно относится к любым противникам, тем более что «Уфа» — близкий ему клуб. К тому же «Зенит» намерен защитить титул чемпионов страны, так что терять очки для него просто непозволительно. Да и нет смысла моделировать встречу со «Спартаком», ведь этого не получится даже при большом желании. Уфимцы играют в пять защитников, москвичи — в четыре.

— Вы сказали, что хорошо знаете Семака. Сильно удивились, что он позволил себе несдержанность, которая в итоге привела к наказанию?

— Мне кажется, этот момент как-то слишком раздули. Ничего такого там не было. Сергей извинился за своё высказывание, думаю, на этом можно было закрыть историю. Его можно понять, он тренер чемпионов страны и находится под сильным давлением.

— ЦСКА не выглядит явным фаворитом во встрече с «Ахматом». Согласны с тем, что соперники перестали бояться армейцев ввиду их игровой и эмоциональной нестабильности?

— Как минимум ЦСКА не конкурент «Зениту» и «Локомотиву». Даже несмотря на то, что он выиграл у красно-зелёных. Я говорю о чемпионате в целом. Вряд ли команда, в шести турах забившая всего пять мячей, будет наводить ужас на оппонентов. Примерно с такими же проблемами они столкнутся и в седьмом туре.

— Как ЦСКА выйти из этой ситуации?

— Как можно быстрее задуматься об усилении. У Гончаренко почти нет скамейки. Перед матчем со «Спартаком» я заглянул в состав красно-синих и понял, что тренер имеет минимальные возможности воздействовать на игру. При этом от армейцев все ждут какого-то прорыва. В том году такого не было, возможно, поэтому прошлый сезон выдался лучше.

«Шомуродов способен прогрессировать»

— Перейдём к матчу между «Ростовом» и «Рубином». Столкнётся ли с проблемами слишком мягкая линия атаки дончан, с учётом того что команда Романа Шаронова отлично использует прессинг?

— Я отдаю предпочтение «Ростову», но не стоит ждать открытого футбола и большого количества голов. Казанцы хорошо обороняются, так что встреча завершится с минимальной разницей в счёте. Думаю, жёлто-синие в состоянии распечатать ворота Юрия Дюпина.

— Автором четырёх из десяти забитых мячей «Ростова» стал Эльдор Шомуродов, который ещё при вас попал в коллектив. Стали ли для вас нынешние результаты форварда большим сюрпризом?

— Нет. По нему сразу было видно, что он перспективный, просто нужно время на адаптацию в нашем первенстве: привыкнуть к высоким скоростям и жёсткой борьбе. Сейчас этот вопрос решён, и мы видим абсолютно заслуженный и закономерный результат. Важно и то, что Шомуродов способен прогрессировать и дальше, причём весьма ощутимо.

— На данный момент главный конкурент Шомуродова в гонке бомбардиров — Александр Соболев из «Крыльев», который в этом туре постарается забить «Спартаку».

— Пока не буду торопиться ставить ему оценку. Для начала ему необходимо завоевать роль лидера самарцев, показать стабильность. Сомневаюсь, что в одиночку он сделает разницу в матче с соперником уровня красно-белых. При этом «Спартаку» будет очень сложно в Самаре. Назвать его непобедимым сейчас язык не поворачивается.

— В первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой» у «Спартака» чётко обозначились явные проблемы с физическим состоянием. Команда Кононова действительно устала?

— Конечно. Восемь человек находятся под постоянной нагрузкой. Выдержать такое непросто, ведь у организма есть некоторые физиологические нормы, которые не обмануть. Был бы у них дополнительный день отдыха перед каждым матчем, смотрелись бы иначе.

— Летом «Спартак» осуществил целый ряд трансферов, а одним из первых стало приобретение Эсекьеля Понсе. Какое впечатление он произвёл?

— Пока у него всё как-то сложно. Форвард не выделяется на поле, так что его игру сложно комментировать.

— Что скажете о Джордане Ларссоне и Резиуане Мирзове?

— Для меня Ларссон продолжает оставаться загадкой. А вот от Мирзова ждём большего, и думаю, что скоро он оправдает ожидания. Ему просто нужно больше времени, чтобы адаптироваться к стилю «Спартака».

— В таком случае почему времени на адаптацию не понадобилось Андре Шюррле?

— Он спортсмен экстра-класса. Наверное, в РПЛ с ним рядом можно поставить только Бранислава Ивановича, и то не по игре, а по статусу. Шюррле — немец, а у них фантастический подход к работе. К примеру, бразильцы могут позволить себе лишнего, а у футболистов из Германии железная воля и дисциплина.