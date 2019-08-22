«Безразличным к тебе быть невозможно»: как Артёма Дзюбу поздравили с днём рождения

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба отпраздновал свой 31-й день рождения. Его поздравили в ФИФА и УЕФА, вспомнив заслуги форварда в составе национальной команды. На тренировке партнёры по «Зениту» встретили своего лидера аплодисментами. К поздравлениям присоединились и некоторые знаменитости, в том числе бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

22 августа нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба празднует день рождения. Популярному российскому футболисту, капитану национальной команды и одному из самых результативных игроков Российской премьер-лиги стартовавшего сезона исполнился 31 год.

В мире футбола не принято акцентировать внимание на днях рождения действующих игроков, однако Дзюба — особый случай. В частности, это связано с его огромной популярностью после домашнего мундиаля.

Одной из первых российского нападающего поздравила Международная федерация футбола (ФИФА). В организации назвали его «настоящим героем сборной России» на прошлогоднем чемпионате мира, на котором хозяева добрались до четвертьфинала и лишь в серии пенальти уступили Хорватии.

Дзюба на том турнире отметился тремя забитыми мячами, огорчив по разу на групповой стадии сборные Саудовской Аравии и Египта, а также реализовав пенальти за игру рукой в собственной штрафной Жерара Пике в матче 1/8 финала с командой Испании.

#HBD to a real hero of @TeamRussia's 2018 #WorldCup campaign 🇷🇺🏆



Celebrate Artem Dzyuba turning 3⃣1⃣ by reliving his three goals in the hosts' run to the last eight ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/hHuo3cpLXa — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 22, 2019

Нападающего поздравил и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В честь дня рождения на официальной странице в Twitter УЕФА вспомнил голы российского нападающего «Лиону» и покер в ворота сборной Лихтенштейна в отборе на Евро-2020.

🎂 Форварду @zenit_spb и @TeamRussia Артему Дзюбе сегодня исполняется 31 год! Поздравляем! 👏👏👏



⚽️⚽️ И смотрим дубль в матче с "Лионом" 💪#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/KhOzBnKLWW — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 22, 2019

Заодно в УЕФА предложили спрогнозировать, сколько мячей забьёт Дзюба на групповом этапе Лиги чемпионов, который стартует 17 сентября. Соперники «Зенита» на этой стадии пока не определены, но клуб из Санкт-Петербурга будет находиться в первой корзине при жеребьёвке самого престижного клубного турнира.

Голов от Дзюбы будут ждать и его партнёры, вместе с которыми в четверг он провёл тренировку на базе «Зенита». Обычно команды по случаю дня рождения устраивают так называемый туннель, сквозь который именинник должен пройти, получая тумаки от одноклубников. Дзюба к этой «болезненной» процедуре подготовился и надел хоккейный шлем и защиту на плечи. Однако празднование прошло мирно — нападающему просто громко аплодировали.

Несмотря на то что Дзюбе устроили тёплый приём по случаю памятного дня, главный тренер команды Сергей Семак заранее предупредил, что именинник не получит снисхождения на тренировке. Однако к поздравлениям Семак тоже присоединился.

«Всё будет как обычно. У нас отношение ко всем игрокам одинаковое вне зависимости от того, лидеры они или нет. Мы стараемся создавать равные условия для всех. Артёма я ещё не успел увидеть. Обычно он приезжает одним из последних. Скоро увижу и обязательно поздравлю», — признался Семак во время пресс-конференции, предваряющей очередной тур национального чемпионата.

В молодёжной сборной России по футболу Артёму Дзюбе тоже сделали своеобразный «подарок». Главный тренер команды Михаил Галактионов объявил состав на сентябрьские матчи с Сербией и Болгарией, и в нём оказался Фёдор Чалов —конкурент нападающего «Зенита» за место в стартовом составе взрослой сборной. Пока форвард ЦСКА будет участвовать в отборочных матчах на первенство Европы среди игроков до 21 года, Дзюба должен помочь первой команде страны во встречах с Шотландией и Казахстаном.

Поздравления Дзюбе передал и Леонид Слуцкий, с которым нападающий пересекался только в сборной России по футболу. После недавней регистрации аккаунта в Instagram специалист не проходит мимо самых важных событий в футболе — день рождения бывшего подопечного не стал исключением. Слуцкий и братья Березуцкие, входящие в тренерский штаб «Витесса», подготовили видео с поздравлением, в котором назвали Дзюбу «королём севера».

Присоединилась к поздравлениям форварда и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«С днём рождения тебя, дорогой! Самый главный воин футбольного поля. Что я тебе могу сказать... Твоя сила, твоя энергия, твой кураж и твоя воля к победе вызывают исключительное уважение. Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно даже, наверное, ненавидеть, но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю, всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка», — сказала Канделаки на записанном ею видео.