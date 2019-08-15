«Дорогие друзья, приветствую вас»: как в сети отреагировали на создание Слуцким аккаунта в Instagram

Известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, который сейчас работает в голландском «Витессе», завёл официальную страницу в Instagram. За несколько дней специалист опубликовал шесть постов и собрал 94 тысячи подписчиков, почти столько же, сколько у наставника сборной России Станислава Черчесова. Бывший подопечный Слуцкого Артём Дзюба поприветствовал тренера в соцсети шуткой.

«Не только у Васи и Лёши есть брат-близнец»

Решение Леонида Слуцкого создать собственный аккаунт в Instagram вызвало серьёзный резонанс в среде российских футбольных болельщиков. Тренер всегда был готов пообщаться с прессой и принять участие в различных клубных мероприятиях, но в соцсетях предпочитал не появляться.

Однако 9 июля специалист всё же решился на этот шаг и завёл официальную страничку в Instagram. В первом посте Слуцкий выложил собственное фото с пресс-конференции перед очередным матчем «Витесса».

«Дорогие друзья, приветствую вас в моём официальном Instagram-аккаунте», — написал Слуцкий.

Любопытно, что фото на момент написания заметки собрало уже более 35 тыс. лайков и 853 комментария. К слову, регулярно комментирует посты тренера известный блогер и бывший футболист Евгений «Красава» Савин.

Между тем спустя несколько дней Слуцкий опубликовал фото одного из своих подопечных в честь важной победы над «Виллемом» в чемпионате Нидерландов.

Однако одним футболом Леонид Викторович решил не ограничиваться и на неделе выложил кадр с концерта известной поп-исполнительницы Pink. Оно собрало более 30 тыс. лайков и 199 комментариев.

Следующие же три поста бывшего главного тренера сборной России были юмористическими. Сначала он поделился с подписчиками фотографией крайне похожего на Слуцкого мужчины в форме сотрудника полиции.

«Не только у Васи и Лёши (Березуцких. — RT) есть брат близнец, да ещё и при погонах», — сопроводил фото подписью специалист.

К слову, именно эта публикация в настоящий момент является самой популярной в Instagram Слуцкого — она собрала уже 39,6 тыс. лайков.

Следом Леонид Викторович выложил фотографию себя в старости, поддержав популярный в соцсетях тренд.

«Счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», — прокомментировал обработанный кадр тренер в шутливой форме.

Наконец, в последнем на данный момент посте Слуцкий опубликовал фотоколлаж, на котором он катается на водных лыжах, на следующем кадре изображён упавший в воду мужчина.

Подписи к постам тренер дублирует на русский и английский языки. В настоящий момент у Слуцкого уже почти 96 тыс. подписчиков. Сам он подписан лишь на 85 страниц, среди которых Марио Фернандес, Сергей Семак, Артём Дзюба, Денис Черышев. Также специалист следит за обновлениями известного комика Семёна Слепакова и популярного блогера Юрия Дудя.

«Ну, игрочишка, держись»

При этом Дзюба уже «поприветствовал» бывшего тренера в Instagram. Он выложил на своей странице фотографию грустного Слуцкого с достаточно ироничной подписью: «Наконец-то Леонидбургер появился в «Инстаграме»! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!».

В ответ специалист не только поставил лайк к публикации, но и прокомментировал её: «Ну, игрочишка, держись».

Напомним, что в 2012-м форвард после разгромного поражения «Спартака» от «Динамо» на эмоциях назвал тогдашнего наставника красно-белых Унаи Эмери «тренеришкой». С тех пор партнёры Артёма неоднократно шутили на эту тему. Как видим, не остался в стороне и Слуцкий.

Но его переписка с Дзюбой на этом не прекратилась. Нападающий пошёл ещё дальше и в stories опубликовал самые яркие фотографии тренера с забавными подписями. В нём Слуцкий назван красавчиком, интеллектуалом, физруком, панчером, доцентом, хищником, танцором, кавээнщиком и моделью.

Отреагировал на появление у тренера странички в популярной соцсети и уже упомянутый Евгений Савин. Он опубликовал в своём аккаунте забавное видео с послематчевым интервью Слуцкого и рассказал подписчикам о том, что последний зарегистрировался в Instagram, после чего на страницу специалиста принялись подписываться его фоловеры.

Прорекламировал аккаунт тренера и полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

Помощь Сёмину от внучки и 100 тысяч подписчиков Черчесова

При этом Слуцкий — далеко не первый отечественный тренер, который имеет собственную страницу в Instagram. Например, как ни странно, она есть у 72-летнего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, который, казалось, в силу возраста должен быть далёк от социальных сетей.

Аккаунт опытного специалиста появился в ноябре 2017-го. С тех пор в нём было опубликовано 94 поста. За обновлениями следят почти 60 тыс. подписчиков. Правда, по словам футболистов железнодорожников, социальные сети за Сёмина ведёт его внучка.

А осенью 2018-го после успешного чемпионата мира зарегистрировался в Instagram и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть ещё один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведётся администрацией официального сайта Станислава Черчесова», — сообщается под первым фото в профиле.

Аккаунт обновляется достаточно регулярно — в нём уже есть 92 публикации, а наставник национальной команды может похвастать почти 100 тыс. подписчиков.