Слуцкий станцевал на концерте американской певицы Pink

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской поп-исполнительницы Pink.

Российский главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительницы Pink, который состоялся в Гааге 11 августа. В Twitter было опубликовано видео, как специалист танцует под одну из песен певицы.

Leonid Slutsky's dancing to Pink is everything I needed to see tonight 😭 pic.twitter.com/9WFaIlvJgg — Kai (@Kai_Connell) August 11, 2019

После двух стартовых туров чемпионата Голландии «Витесс» набрал четыре очка и занимает восьмую строчку в таблице.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем ІІ» и добыл первую победу в Эредивизи-2019/20.