Слуцкий станцевал на концерте американской певицы Pink

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской поп-исполнительницы Pink.
Слуцкий станцевал на концерте американской певицы Pink
  • РИА Новости

Российский главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительницы Pink, который состоялся в Гааге 11 августа. В Twitter было опубликовано видео, как специалист танцует под одну из песен певицы.

После двух стартовых туров чемпионата Голландии «Витесс» набрал четыре очка и занимает восьмую строчку в таблице.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем ІІ» и добыл первую победу в Эредивизи-2019/20.

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