«Если не пройдём такого соперника, это будет катастрофа»: что говорили в «Спартаке» после поражения от «Браги»

Если «Спартак» в раунде плей-офф Лиги Европы не пройдёт такого соперника, как «Брага», это станет катастрофой. Такое заявление после поражения с минимальным счётом в Португалии сделал защитник красно-белых Андрей Ещенко. В свою очередь, капитан столичного коллектива Георгий Джикия признался, что оппонент ничем его не удивил. А главный тренер гостей Олег Кононов посетовал, что подопечные не доводили атаки «до логического завершения».

«Настраиваемся на победу в ответном поединке»

Матч с «Брагой» получился для «Спартака» крайне неоднозначным. С одной стороны, красно-белые уступили с минимальным счётом, с другой, вполне могли увезти из Португалии ничью. В результате всё решил десятиминутный провал в концовке встречи, по ходу которого гости и пропустили единственный мяч. В любом случае наставник российской команды Олег Кононов после финального свистка подчёркивал, что судьба противостояния ещё не решена.

«Тяжёлый матч. Уступили с минимальным счётом. В целом игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения, много ошибались. Что касается обороны, то в принципе действовали строго за исключением эпизода с голом. Кто виноват? Разберёмся. А в целом, ошиблись в начальной стадии атаки», — заявил тренер.

При этом он не стал скрывать, что матч с ЦСКА, который состоялся в понедельник, сказался на физическом состоянии подопечных.

«Мы провели тяжелейшее дерби, отдали много сил, а затем ещё последовал пятичасовой перелёт со сменой часовых поясов, опять же высокая температура — конечно, нам пришлось непросто. Но в концовке прижали соперника к воротам, значит, силы ещё остаются», — добавил Кононов.

Также тренер объяснил суть выполненных им замен и рассказал, почему оставил на поле Эсекьеля Понсе.

«Я сделал две замены. Может, надо было убрать и Эсекьеля, но, поскольку ход матча был равным, я захотел произвести именно такие рокировки. У Мирзова нет взаимопонимания с другими футболистами? Не хотел бы разбирать действия отдельных футболистов. Да, мы проиграли, но у нас ещё есть шанс в Москве», — подчеркнул Кононов.

Наконец, рулевой «Спартака» сравнил общее положение дел в отечественном и португальском футболе.

«Стал ли российский футбол слабее? Не могу оценивать игру других команд. Но если смотреть на результаты, то они неудовлетворительные. Все это понимают. Но посмотрите на тот же португальский футбол. Здесь очень сильная сборная, а местные клубы завоевали немало европейских трофеев. Для «Спартака» результат матча с «Брагой» неприемлемый, но, учитывая поражение с минимальным счётом, мы собираемся побороться и настраиваемся на победу в ответном поединке», — подытожил Кононов.

В свою очередь наставник «Браги» Рикарду Са Пинту порадовался как результату встречи, так и плану на игру, который его футболисты выполнили.

«Спартак» — опасная команда. Их стратегия заключалась в неожиданных вводах мяча в игру и скоростных прорывах. Они хорошо используют ошибки соперника. Но мы сделали половину дела. Наш план был именно таким: не пропустить и забить мяч. Добились того, чего хотели. Но в Москве нам будет тяжело, поскольку оппонент будет играть куда смелее. Я надеюсь, мы сумеем воспользоваться пространством и реализуем свои моменты», — приводит слова Са Пинту A Bola со ссылкой на Sport TV.

«Брага» вообще ничем не удивила»

Не считают приговором поражение в Португалии и футболисты «Спартака». После игры они дружно подчёркивали, что красно-белым вполне по силам пройти «Брагу». Настаивал на этом и капитан команды Георгий Джикия.

«В эпизоде с пропущенным мячом последовала подача с фланга, затем произошёл «кикс», и мяч залетел в ворота. Не могу сказать, что эмоционально выгорели после дерби. Конечно, порадовались победе над ЦСКА, но это надо уже оставлять в прошлом. Скоро нас ждёт ответная игра, ничего критичного не произошло. «Брага» вообще ничем не удивила, думаю, дома всё будет хорошо. В начале игр мы зачастую тяжело раскачиваемся, но не могу сказать, что все устали. Усталость чувствуется, но нет такого, что силы покинули совсем», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Куда более категоричен был другой защитник «Спартака» Андрей Ещенко.

«Сначала играть было не очень привычно, поскольку в Москве такой погоды нет. Но и поле, и соперник позволяли держать мяч. Мы не думали, что «Брага» сядет в оборону. Ожидали с их стороны больше активных действий, прессинга. Потом мы начали перестраиваться, принялись комбинировать. Не хватало только последнего паса. Вместо того, чтобы обыгрывать по два защитника, нужно было отдавать решающую передачу. Подходы к воротам у «Спартака» были. А в эпизоде с пропущенным мячом нас просто поймали на контратаке, появились свободные зоны. Думаю, мы просто не поверили в свои силы. Нужно было спокойно играть в пас и обыгрывать эту команду», — посетовал футболист.

По его словам, «Спартак» не должен опасаться соперника такого уровня.

«Брага» же ничем не удивила. Да, в составе соперника собраны хорошие техничные футболисты. Но мы думали, что они будут больше прессинговать и атаковать. А даже если они включали прессинг, мы спокойно проходили его через пас. Поэтому, если мы не пройдём такую «Брагу», это будет катастрофа. Нужно поверить в свои силы, и в Москве мы обязательно добьёмся результата», — заявил Ещенко.

Пообщался с журналистами и Понсе, который провёл не слишком удачную игру и, к тому же, упустил пару опасных моментов.

«Результат для нас отрицательный, конечно, хотелось другого исхода, хотя понимали, что со стороны соперника встретим достойное сопротивление, ведь «Брага» — команда очень хорошая, сыгранная. Тем не менее, у нас остаётся матч в Москве, надеемся взять реванш», — пообещал аргентинец.

Помимо того что Понсе не забил, в нескольких эпизодах он откровенно передерживал мяч, например, в первом тайме, когда Эсекьель неточно пробил сам вместо того, чтобы отдать передачу на Мирзова.

«Это абсолютно игровой момент, в команде нет эгоистов. Я взял игру на себя, поскольку времени на раздумья особо не было. В целом матч получился непростым, сложно играть в обороне без мяча. Старался действовать как можно проще, но в одном моменте пробил выше, а в другом — немного не удалось отличиться головой. Будем продолжать работать», — добавил нападающий.