Волнение тренерского штаба, дымовое шоу от фанатов и секреты Евгения Малкина: что осталось за кадром столичного дерби

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА обошлось без серьёзных инцидентов и фанатских стычек, но состоялось в атмосфере непримиримой борьбы. Болельщики «Спартака» устроили для своей команды красочный перформанс, а собравшиеся на стадионе отметили аплодисментами подвиг экипажа, посадившего самолёт А321 в кукурузном поле. Матч приковал к себе внимание не только поклонников футбола, но и звёзд других видов спорта. В частности, игру посетил трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, который предпочёл оставить в секрете свои клубные предпочтения.

Все на футбол

Главное футбольное дерби России оправдало ожидания экспертов и болельщиков ещё задолго до стартового свистка. Билеты на «Открытие Арену» были распроданы за несколько дней до назначенной даты. При этом квота на фанатские трибуны так и не попала в открытую продажу — несколько тысяч билетов были реализованы через официальные фан-клубы «Спартака» и ЦСКА.

Матч стал серьёзной проверкой и для сотрудников правопорядка — полиция и Росгвардия с полудня несли вахту не только на прилегающей к стадиону территории, но и на всех станциях Таганско-Краснопресненской ветки столичного метро.

Благодаря слаженным действиям зрительские потоки удалось развести по разным частям стадиона, что помогло большинству болельщиков заранее занять свои места на трибунах.

Многолюдно в этот день было и на VIP-трибунах. Посетить главный матч лета в Тушино прибыли не только известные в прошлом игроки «Спартака» в лице Никиты Баженова, Александра Ширко и Сергея Родионова, но и звезда хоккея первой величины. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал неожиданным гостем для футбольных кругов, при этом хоккеист не стал афишировать свои симпатии.

«Спартак» или ЦСКА? Я болею за «пингвинов», — в шутку ответил Малкин журналистам на вопрос о том, за кого он будет болеть.

Фанаты

Как и ожидалось, фанаты непримиримых соперников также приковали к себе пристальное внимание. Пока футболисты «Спартака» и ЦСКА искали ключи к обороне друг друга, активные фанаты устроили настоящее представление, которое, к слову, началось ещё накануне матча.

В воскресенье, 18 августа, фанаты ЦСКА массово посетили тренировку своей команды. Пытаясь передать свои эмоции и дать футболистам красно-синих заряд эмоций на важную встречу, болельщики не только приготовили баннер с призывом «Побеждать», но и устроили небольшое файер-шоу.

Фанатская подготовка продолжилась и в день самой игры. С самого утра красно-синие распространили по сети описание и содержание главного перфоманса красно-белых, который представители Supporters Group готовили на протяжении всей недели.

Кроме того, неизвестные провели хакерскую атаку на сайт главного фанатского объединения «Спартака» — «Фратрия». На главной странице портала появился призыв отказаться от поддержки команды и на 80-й минуте покинуть трибуны, выражая тем самым протест против работы Олега Кононова. Позже представители организации открестились от этого сообщения и заявили о взломе ресурса.

Выяснилось, что инсайды красно-синих оказались верными, и шоу в исполнении трибуны Б действительно соответствовало описанию от армейцев. Однако это не испортило впечатления от акции, заготовленной спартаковскими фанатами.

Представление красно-белых включило в себя несколько актов. Сначала на трибуне из специальных плашек образовался флаг и растяжка с текстом из песни группы «Ария» — «Мы будем драться до конца», а завершилась красочная акция появлением гигантской фигуры в капюшоне и шумным дымовым шоу. Под его звуки и аплодисменты всего стадиона прошло чествование экипажа самолёта А321, на днях совершившего экстренную посадку в подмосковных полях.

На этом активные действия фанатов не закончились. Как и подобает дерби, болельщики на протяжении всего матча обменивались оскорблениями и неоднократно были близки к срыву матча. Дым от пиротехнических средств, которые в большом количестве пронесли на стадион армейцы, заставил судейскую бригаду в середине второго тайма на несколько минут остановить встречу.

Обратили на себя внимание и ещё несколько баннеров. В частности, красно-синие несмотря на многолетнюю вражду со «Спартаком», посвятили полотно погибшему болельщику красно-белых Алексею «Бахыту» Васюку.

«У беды нет цветов», — отметили фанаты ЦСКА.

Тренеры и игроки

Тренерская дуэль Олега Кононова и Виктора Гончаренко стала одним из украшений прошедшего дерби. Наставник «Спартака» предпочёл с трогому костюму ту же одежду, в которой руководил командой в матче с «Туном». Тренер ЦСКА, напротив, предпочёл официальный стиль.

Полярными были и эмоции наставников. Гончаренко вёл себя сдержаннее Кононова, который в непривычной для себя манере проявил на бровке всю гамму чувств.

В то время как главный тренер красно-синих неотрывно следил за игрой своей команды с границы технической зоны, Кононов активно передвигался, присаживался, вставал, жестикулировал и несколько раз лично отправлял мяч в игру.

Настроение главы тренерского штаба передалось и его подчинённым. Специалист по физической подготовке Александр Зайченков и главный реабилитолог Владимир Чепзанович наблюдали за встречей с трибуны для прессы и вели себя крайне эмоционально. Выстукивая по столу ритмы фанатских песен, они пытались докричаться до своих подопечных. При этом чаще всего из их уст звучало имя Зелимхана Бакаева, который, судя по реакции тренеров, не всегда выполнял поставленную перед ним задачу.

По соседству с сотрудниками клуба, за партнёров по команде болел и дисквалифицированный Эсекьель Понсе. Впрочем, аргентинец как мог скрывал свою реакцию на происходящее на поле, позволив себе слабость лишь дважды. В первый момент он закрыл лицо руками в тот момент, когда его команда пропустила гол, второй — в момент окончательного триумфа, который совпал со звуком финального свистка.