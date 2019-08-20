Кононов заявил, что гордится болельщиками «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил поддержку болельщиков после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Когда болельщики гонят вперёд, это фантастическое ощущение. Знал это, работая в других командах, но сейчас, когда нахожусь в «Спартаке», у меня есть чувство гордости за то, что у нас такие болельщики. Горжусь за ребят, которые чувствуют это и хотят все силы отдать для победы», — сказал Кононов на Youtube-канале красно-белых.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». 

Победа позволила «Спартаку» поднять на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее игрок красно-белых Гус Тиль высказался об атмосфере на матче с ЦСКА.

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