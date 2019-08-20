Тиль о матче «Спартак» — ЦСКА: в Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд. Никогда раньше не испытывал такого», — сказал игрок на Youtube-канале красно-белых.

Он отметил, что первый тайм был не очень хорошим для команды, но команде прибавить во второй половине игры.

«Мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча», — сказал Тиль.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее хоккеист Евгений Малкин отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА.