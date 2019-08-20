Малкин отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин, который посетил футбольный матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, дал свою оценку прошедшей игре.
«Спартак» — красавцы. Второй период был хороший», — цитирует Малкина «Чемпионат».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее Бакаев рассказал, как «Спартаку» удалось переломить игру с ЦСКА.
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