Бакаев рассказал, как «Спартаку» удалось переломить игру с ЦСКА

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как команде удалось переломить ход матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Удалось перекрутить игру за счёт установки тренера. Мы и так заряженные вышли, но он нам в перерыве ещё сказал: «Давайте, давайте, через не могу!» Вышли и заслуженно победили», — сказал хавбек.

Он отметил, что красно-белым удалось во втором тайме хорошо двигаться и создавать моменты. Игрок также заявил, что дым никак не мешал футболистам на поле.

«Нам было не до дыма, если честно. Может, он нам и помог, а может, без него бы ещё больше забили», — сказал Бакаев.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». 

Ранее «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА.

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