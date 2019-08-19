Дубль Жиго принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
В составе красно-белых дубль оформил Самуэль Жиго на 59-й и 79-й минутах. У армейцев единственным голом отметился Марио Фернандес на 68-й минуте.
Таким образом, подопечные Олега Кононова набрали 11 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА же с 10 баллами расположился на шестой строчке.
Ранее «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ.