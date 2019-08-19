Шунин заявил, что у него нет обид на футболиста «Спартака» Понсе

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что у него нет обид на нападающего столичного «Спартака» Эсекьеля Понсе за инцидент, который произошёл между ними в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шунин заявил, что у него нет обид на футболиста «Спартака» Понсе
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«Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет. Я понимаю, что это спорт», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также признался, что форвард красно-белых позвонил ему и принёс извинения.

«Он поступил достойно», — сказал Понсе.

На 34-й минуте матча «Спартак» — «Динамо» Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил Шунина в грудь, за что был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

По итогам данного эпизода Понсе был дисквалифицирован на три матча.

Ранее Понсе заявил, что с уважением относится к своей трёхматчевой дисквалификации.

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