Понсе заявил, что с уважением относится к своей трёхматчевой дисквалификации

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе высказал мнение о своей дисквалификации на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за опасную игру.

«Не обсуждаю решение о дисквалификации, хотя и не могу сказать, что им доволен. Но решение было принято, и его нужно уважать», — приводит слова Понсе «Чемпионат».

На 34-й минуте матча четвёртого тура РПЛ с московским «Динамо» Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил голкипера Антона Шунина в грудь, за что был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

Ранее стало известно, что Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию.