«У армейцев нет игрока масштаба Шюррле»: эксперты о матче «Спартак» — ЦСКА, незаменимости Чалова и мощи Максименко

Андре Шюррле способен в одиночку решить исход столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое состоится в понедельник на стадионе «Открытие Арена». Такое мнение в интервью RT выразили экс-футболисты клубов Александр Мостовой и Александр Гришин. При этом у армейцев более сыгранная и сбалансированная команда, считает Гришин. Он также отметил, что голкипер красно-белых Александр Максименко прибавляет от матча к матчу и способен сыграть не хуже Игоря Акинфеева, и выразил уверенность в том, что Виктор Гончаренко выпустит на поле Фёдора Чалова даже со сломанным носом.

«Сейчас важно не перехваливать Бакаева»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен в успехе своей бывшей команды в матче шестого тура РПЛ. В интервью RT специалист рассказал, в чём красно-белые будут превосходить соперника, отметил игроков, способных задать тон игре, и объяснил, почему Олег Кононов не выпускает Лоренсо Мельгарехо в стартовом составе.

— Болельщики «Спартака» обеспокоены тем, что главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв. На ваш взгляд, повлияет ли его работа на сценарий матча?

— Не знаком с Сергеем лично, но сужу о его работе по многолетним наблюдениям. Опираясь на это, смело говорю, что как минимум жду в этом матче одного пенальти. Мне кажется, чаще Карасёва на 11-метровую отметку не показывает ни один из наших судей.

— По мнению букмекеров, фаворитом в дерби является ЦСКА. Что скажете вы?

— «Спартак». Команды подошли к очной встрече в таком состоянии, что красно-белые набрали ход и кажется, у них что-то, наконец, стало получаться. ЦСКА же, напротив, немного буксует. Не смогли обыграть даже «Сочи». Таких армейцев, да ещё и на своём поле, красно-белые просто обязаны побеждать.

— В связи с дисквалификацией Эсекьеля Понсе и проблемами в атаке не пришло ли время Олегу Кононову признать свою ошибку и вернуть место в стартовом составе Лоренсо Мельгарехо?

— Давайте не будем рассуждать о том, чего не знаем досконально. Сколько мы не видели Мельгарехо на поле? Его появление в матче с «Туном» пока мало о чём говорит, и судить о форме, в которой находится парагваец, — сложно. Если Кононов не даёт ему возможности играть, значит, на это есть причины. Просто так отказываться от боевой единицы в составе никто не станет. Тренер себе не враг. Кстати, в Понсе я пока спасения для «Спартака» не увидел. Начинается шестой тур — он забил два мяча: один в пустые, второй в полупустые ворота. Напомню, это нападающий. Мне он пока не ясен!

— Способен ли Андре Шюррле в одиночку решить судьбу матча, взяв инициативу в свои руки?

— Может. У него для этого есть все данные. Кстати, вспомните все эти крики про то, зачем он вообще нужен. Человек приехал и с первых матчей показал, что он здесь будет одним из лучших. Другое дело — непонятно, может ли он прибавить ещё. Говорить про прогресс, имея в виду 28-летнего футболиста, глупо. Ему не 20 лет, он уже достиг пика своей формы, ему некуда расти. Главное — удерживать эту планку. Пока к тому, что он нам показывает, вопросов почти нет. Мастер.

— В ЦСКА таких лидеров нет?

— Такого уровня нет. Откуда там чемпионы мира? Но у них есть Влашич. Посмотрим, кто из них сильнее и как индивидуалист, и как стержень команды. Кстати, появление Николы в ЦСКА чем-то похоже на историю с Шюррле. Пришёл, наколотил мячей и всем на деле объяснил, зачем он приехал. Наличие в составе таких игроков — дополнительный бонус к этому дерби.

— Что происходит с Зелимханом Бакаевым? Хавбек забил четыре мяча в двух матчах, а после потерялся в игре, где нужно было сыграть через не могу.

— В ответном матче с «Туном» растворился весь состав. Пахло жареным прилично. Так что тут вопросы не к Бакаеву, а ко всем, кто вышел на поле в спартаковской форме. Что касается Зелимхана, то мне нравится его подход к делу. Он молодец. Идёт в обводку, обыгрывает. Делает то, что у нас на протяжении многих лет люди боялись исполнять, потому что банально не умели.

— Олег Кононов попробовал его на обоих флангах, но болельщикам и специалистам кажется, что на правом Бакаев продуктивнее…

— Оставим наши советы и мнения при себе и дадим тренеру возможность решать самому. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверьми. Бывают случаи, когда футболист дурью мается на тренировках, а выходит на поле и включает зверя. Известны и обратные примеры. Так что судить о чём-то со стороны — дело неблагодарное. На Бакаева надо смотреть каждый день, чтобы понять, что для него лучше. Мне кажется, сейчас важно его не перехвалить. Нас часто захлёстывает волна эйфории, когда мы игроков среднего уровня начинаем считать звёздами. При этом забываем, что такой статус не может быть у футболиста, который не играл в Европе. Надо помнить, чего ты стоишь на самом деле.

«В таких матчах никого не берегут»

По мнению экс-тренера молодёжной команды ЦСКА Александра Гришина, подопечные Виктора Гончаренко всё-таки имеют больше шансов на победу, нежели хозяева. В беседе с RT наставник признался, что голкипер красно-белых Александр Максименко в начале нового сезона смотрится весьма уверенно, а также предположил, что Фёдор Чалов не просто примет участие в дерби, но и выйдет с первых минут.

— Нет ли у вас опасений, что в связи с последними событиями в РПЛ дерби может закончиться судейским скандалом? Тем более в субботу было объявлено о замене главного арбитра…

— Самое главное, чтобы судья работал чисто и честно в обе стороны, тогда по итогам встречи вопросов не возникнет ни с одной из сторон. «Спартаку» не стоит искать заговор. Официально объявлено, что у Алексея Еськова травма, следовательно, он по протоколу не сможет обслуживать этот матч. Сергей Карасёв — отличный арбитр, не думаю, что он будет совершать вынужденные ошибки. К тому же для него этот матч важен с точки зрения репутации. За его работой будет следить вся страна.

— Какая из команд накануне дерби выглядит предпочтительней?

— Я ставлю на ЦСКА. Делаю это не из личных пристрастий, а опираясь на сухие факты. Состав армейцев для меня выглядит предпочтительнее. Да, ребята молодые, но у них есть сыгранность и понимание друг друга на поле.

В «Спартаке» слишком много изменений и большое количество новичков, которые, несмотря на свой класс, пока не до конца влились в командную игру. Выходит, что за красно-синих говорит коллективное сознание, а за красно-белых — индивидуальное мастерство.

— Вы сказали об индивидуальном мастерстве игроков «Спартака», которые в одиночку могут решить исход дерби. О ком речь?

— В составе очень выделяется Андре Шюррле. Да, у ЦСКА нет футболистов такого масштаба, но по важности для эмоционального и психологического состояния коллектива с Шюррле сопоставим Никола Влашич. Представить без него команду уже невозможно. От игроков такого масштаба будет зависеть сценарий игры. Кто будет сильнее в центре поля, Влашич или Шюррле, тот, скорее всего, и закончит встречу в ранге победителя.

— В матчах такого уровня большую роль играют и вратари команд. Кому вы отдаёте предпочтение — Игорю Акинфееву или Александру Максименко?

— Акинфеев, как известно, это половина команды. Он давно всем всё доказал, так что готовится к этому матчу хладнокровно и просчитывая все риски. Да, Максименко пока не может похвастаться такой стабильностью, но последние матчи «Спартака» показывают, что этот молодой голкипер набирает мощь и уверенность. Думаю, в предстоящем дерби он способен не затеряться в тени своего именитого визави по вратарскому цеху.

— Стоит ли Виктору Гончаренко рисковать и выпускать на поле Фёдора Чалова со сломанным носом?

— Конечно же, здоровье важнее любых побед и очков, но с учётом того, что Чалов тренировался с командой на общих основаниях, думаю, он способен полноценно сыграть против «Спартака». Конечно, перелом носа — травма очень болезненная и неприятная, но никак не сказывается на технике игры футболиста. Вспомните Марио Фернандеса: он спокойно выполнял свою работу в специальной маске, несмотря на схожее повреждение.

— Но ведь есть риск усугубить здоровье. Форварду будут противостоять далеко не мягкотелые Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

— Поверьте, в ЦСКА все прекрасно знают свой календарь и помнят о скором старте в еврокубках, но впереди один из главных матчей сезона… В таких никого не берегут. Так было всегда. Не важно, в каком состоянии обе команды, на каком они месте. Это дерби, здесь ставки слишком высоки.

— До сих пор неизвестно, сможет ли принять участие в матче Арнор Сигурдссон. С учётом его травмы и повреждения Чалова есть ли шансы, что армейцы начнут матч без номинальных форвардов?

— Нет, я практически исключаю такой расклад. Уверен, мы увидим Чалова с первых минут. Просто у ЦСКА нет особого выбора. На данный момент Фёдор является абсолютно незаменимым игроком для Гончаренко. Лично я, зная состав красно-синих, не вижу иных сочетаний и футболистов, которые могут сменить Чалова на острие атаки.