Новый имидж Кононова, траур по фанату и народная любовь к Шюррле: чем запомнился домашний матч «Спартака» в Лиге Европы

Ответный матч третьего квалификационного раунда между «Спартаком» и «Туном» начался с минуты молчания в память об известном болельщике красно-белых Бахыте, никогда не пропускавшем выездных встреч клуба. 34-летний фанат скончался в результате ДТП, в которое попал, возвращаясь из Грозного после матча любимой команды. Главный тренер красно-белых отказался от привычного классического стиля и предпочёл пиджаку и строгим туфлям стильные кеды и удобный пуловер, а новичок москвичей Андре Шюррле вновь порадовал трибуны своей игрой и был вознаграждён овациями.

Память

Матч с «Туном», равно как и все другие официальные мероприятия с участием клубов, выступающих под брендом «Спартак», начался с минуты молчания в память о фанате.

Накануне встречи Алексей Васюк, также известный как Бахыт, скончался в одной из больниц Новочеркасска от травм, полученных в ДТП в Ростовской области.

В фанатском мире он был известен тем, что никогда не пропускал выездных встреч своей любимой команды. В общей сложности Алексей побывал на 515 выездах с футбольными клубами «Спартак» и «Спартак-2», а также с хоккейной командой красно-белых. Жизнь преданного поклонника оборвалась на обратном пути после матча в Грозном.

Бахыт. Ты с нами навсегда.



Помним. pic.twitter.com/3PV89TsnFn — Supporters Group News (@SupportersNews) 15 августа 2019 г.

В память о друге болельщики разместили на трибуне за воротами сразу несколько баннеров, в том числе большое чёрное полотно с фразой из любимой песни погибшего.

Не остался в стороне и УЕФА. Европейский союз разрешил столичной команде начать матч с минуты молчания, а речь, предшествующая официальной церемонии, была продублирована для гостей из Швейцарии на немецком языке.

Парни, спасибо.



Бахыт, это победа для тебя. pic.twitter.com/9RKWVYyHyt — Supporters Group News (@SupportersNews) 15 августа 2019 г.

Акцию памяти провели и сами футболисты. После финального свистка игроки «Спартака» переоделись в специальные футболки и подошли к трибуне, чтобы поблагодарить зрителей за поддержку.

По словам капитана москвичей Георгия Джикии, трагедия глубоко затронула всех игроков «Спартака».

«Я не был лично знаком с Бахытом, но, когда это несчастье случилось, посмотрел, кем являлся Лёша для клуба. Более 400 выездов за все организации! Это огромная потеря для «Спартака». Сегодняшняя победа посвящается ему. Мы все помним: сегодня он тоже смотрел игру. Эта победа — для него», — признался спартаковский лидер.

Доверие

Результаты последних игр пошли «Спартаку» на пользу. Несмотря на рабочий день и не самую громкую вывеску встречи, в Тушино собралось много зрителей. За игрой команды с трибун стадиона «Открытие Арена» наблюдало 33 076 человек. Для сравнения: в этом сезоне такую же аудиторию команда смогла собрать лишь на принципиальнейший матч с «Динамо».

Стоит отметить, что «Спартаку» действительно удалось вернуть доверие своих поклонников. Так, на предстоящую встречу со столичным ЦСКА, которая состоится в понедельник, 19 августа, уже проданы практически все билеты. Поэтому в поддержке трибун красно-белые могут не сомневаться.

Гости

На ответную встречу третьего квалификационного раунда прибыли и именитые гости. В частности, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

По информации ряда СМИ, рулевой первой команды страны является главным кандидатом на роль потенциального преемника Олега Кононова. И (хотя генеральный директор клуба Томас Цорн отрицает данную информацию) болельщики и часть экспертов уверены, что бывший наставник красно-белых в скором времени действительно вернётся на тренерский мостик москвичей.

Томас, Черчесов и Михайлов.



Казалось бы, ну причём тут Черчесов?) pic.twitter.com/Ki2dbfujer — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 15 августа 2019 г.

Появление Черчесова на матче лишь укрепило подобные предположения: ведь соседями главного тренера сборной в VIP-ложе оказались первые лица клуба. Помимо генерального директора, высокопоставленного футбольного гостя сопровождал и заместитель председателя совета директоров красно-белых Сергей Михайлов.

Новый стиль

Однако, несмотря на слухи, руководство красно-белых продолжает публично высказывать свою поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову.

На личности действующего наставника «Спартака» стоит отдельно заострить внимание. Пережив атаку со стороны части фанатов и демонстрацию пиджаков, которые недовольные игрой своей команды болельщики развешивали на секторе стадиона в Саранске, тренер кардинально сменил стиль.

А Олег Георгиевич стильный:) вот так же лучше, чем в пиджаках:)) pic.twitter.com/CZsbs4ex2N — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 15 августа 2019 г.

На бровке Олег Кононов появился в непривычном образе. 53-летний специалист официальному костюму предпочёл стильные чёрные брюки свободного кроя и пуловер с белой рубашкой, а завершили непринуждённый образ белоснежные кеды.

Стоит отметить, что пиджаки пропали из гардероба спартаковского тренера накануне первого матча с «Туном» и с того момента красно-белые не проиграли ни одного матча, одержав три победы кряду.

При этом сам специалист не стал раскрывать секретов перемен в своём имидже.

«Хочется и пошутить, и ответить серьёзно. Я говорил и раньше: буду одеваться так, как мне удобно. Главное, чтобы было аккуратно. Но в костюме вы меня ещё увидите», — пообещал тренер.

Все без ума от Шюррле

Немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в команде меньше месяца, однако уже успел стать любимцем трибун и команды.

Чемпион мира выделялся на поле не только своей техникой, но и лидерскими качествами. Так, в одном из эпизодов хавбек обратился к помощнику главного тренера Сергею Кузнецову с просьбой сменить тактику игры команды.

Об этом после матча рассказал наставник «Спартака» Олег Кононов.

«Да. Он действительно попросил сменить вектор и начать агрессивный прессинг», — признался Кононов.

Говорит за себя и статистика Шюррле. Немец провёл за свою новую команду всего четыре матча и ни разу не испытал горечь поражения. «Спартак» при его участии трижды победил и один раз закончил матч вничью. Кроме того, 28-летний легионер уже успел записать в свой актив два гола и дважды ассистировать своим партнёрам.

Спартаковская публика такое рвение оценила — с поля Шюррле, который был заменён на 88-й минуте встречи, провожали овациями.