Новый имидж Кононова, траур по фанату и народная любовь к Шюррле: чем запомнился домашний матч «Спартака» в Лиге Европы
- © Владимир Песня/РИА Новости
Память
Матч с «Туном», равно как и все другие официальные мероприятия с участием клубов, выступающих под брендом «Спартак», начался с минуты молчания в память о фанате.
Накануне встречи Алексей Васюк, также известный как Бахыт, скончался в одной из больниц Новочеркасска от травм, полученных в ДТП в Ростовской области.
В фанатском мире он был известен тем, что никогда не пропускал выездных встреч своей любимой команды. В общей сложности Алексей побывал на 515 выездах с футбольными клубами «Спартак» и «Спартак-2», а также с хоккейной командой красно-белых. Жизнь преданного поклонника оборвалась на обратном пути после матча в Грозном.
Бахыт. Ты с нами навсегда.— Supporters Group News (@SupportersNews) 15 августа 2019 г.
Помним. pic.twitter.com/3PV89TsnFn
В память о друге болельщики разместили на трибуне за воротами сразу несколько баннеров, в том числе большое чёрное полотно с фразой из любимой песни погибшего.
Не остался в стороне и УЕФА. Европейский союз разрешил столичной команде начать матч с минуты молчания, а речь, предшествующая официальной церемонии, была продублирована для гостей из Швейцарии на немецком языке.
Парни, спасибо.— Supporters Group News (@SupportersNews) 15 августа 2019 г.
Бахыт, это победа для тебя. pic.twitter.com/9RKWVYyHyt
Акцию памяти провели и сами футболисты. После финального свистка игроки «Спартака» переоделись в специальные футболки и подошли к трибуне, чтобы поблагодарить зрителей за поддержку.
По словам капитана москвичей Георгия Джикии, трагедия глубоко затронула всех игроков «Спартака».
«Я не был лично знаком с Бахытом, но, когда это несчастье случилось, посмотрел, кем являлся Лёша для клуба. Более 400 выездов за все организации! Это огромная потеря для «Спартака». Сегодняшняя победа посвящается ему. Мы все помним: сегодня он тоже смотрел игру. Эта победа — для него», — признался спартаковский лидер.
Доверие
Результаты последних игр пошли «Спартаку» на пользу. Несмотря на рабочий день и не самую громкую вывеску встречи, в Тушино собралось много зрителей. За игрой команды с трибун стадиона «Открытие Арена» наблюдало 33 076 человек. Для сравнения: в этом сезоне такую же аудиторию команда смогла собрать лишь на принципиальнейший матч с «Динамо».
Стоит отметить, что «Спартаку» действительно удалось вернуть доверие своих поклонников. Так, на предстоящую встречу со столичным ЦСКА, которая состоится в понедельник, 19 августа, уже проданы практически все билеты. Поэтому в поддержке трибун красно-белые могут не сомневаться.
Гости
На ответную встречу третьего квалификационного раунда прибыли и именитые гости. В частности, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
По информации ряда СМИ, рулевой первой команды страны является главным кандидатом на роль потенциального преемника Олега Кононова. И (хотя генеральный директор клуба Томас Цорн отрицает данную информацию) болельщики и часть экспертов уверены, что бывший наставник красно-белых в скором времени действительно вернётся на тренерский мостик москвичей.
Томас, Черчесов и Михайлов.— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 15 августа 2019 г.
Казалось бы, ну причём тут Черчесов?) pic.twitter.com/Ki2dbfujer
Появление Черчесова на матче лишь укрепило подобные предположения: ведь соседями главного тренера сборной в VIP-ложе оказались первые лица клуба. Помимо генерального директора, высокопоставленного футбольного гостя сопровождал и заместитель председателя совета директоров красно-белых Сергей Михайлов.
Новый стиль
Однако, несмотря на слухи, руководство красно-белых продолжает публично высказывать свою поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову.
На личности действующего наставника «Спартака» стоит отдельно заострить внимание. Пережив атаку со стороны части фанатов и демонстрацию пиджаков, которые недовольные игрой своей команды болельщики развешивали на секторе стадиона в Саранске, тренер кардинально сменил стиль.
А Олег Георгиевич стильный:) вот так же лучше, чем в пиджаках:)) pic.twitter.com/CZsbs4ex2N— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 15 августа 2019 г.
На бровке Олег Кононов появился в непривычном образе. 53-летний специалист официальному костюму предпочёл стильные чёрные брюки свободного кроя и пуловер с белой рубашкой, а завершили непринуждённый образ белоснежные кеды.
Стоит отметить, что пиджаки пропали из гардероба спартаковского тренера накануне первого матча с «Туном» и с того момента красно-белые не проиграли ни одного матча, одержав три победы кряду.
При этом сам специалист не стал раскрывать секретов перемен в своём имидже.
«Хочется и пошутить, и ответить серьёзно. Я говорил и раньше: буду одеваться так, как мне удобно. Главное, чтобы было аккуратно. Но в костюме вы меня ещё увидите», — пообещал тренер.
Все без ума от Шюррле
Немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в команде меньше месяца, однако уже успел стать любимцем трибун и команды.
Чемпион мира выделялся на поле не только своей техникой, но и лидерскими качествами. Так, в одном из эпизодов хавбек обратился к помощнику главного тренера Сергею Кузнецову с просьбой сменить тактику игры команды.
Об этом после матча рассказал наставник «Спартака» Олег Кононов.
«Да. Он действительно попросил сменить вектор и начать агрессивный прессинг», — признался Кононов.
Шурлик кумир трибун ::) pic.twitter.com/Prw1TZaqk4— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 15 августа 2019 г.
Говорит за себя и статистика Шюррле. Немец провёл за свою новую команду всего четыре матча и ни разу не испытал горечь поражения. «Спартак» при его участии трижды победил и один раз закончил матч вничью. Кроме того, 28-летний легионер уже успел записать в свой актив два гола и дважды ассистировать своим партнёрам.
Спартаковская публика такое рвение оценила — с поля Шюррле, который был заменён на 88-й минуте встречи, провожали овациями.
- Обидный мяч в концовке, «услуга» Зе Луиша и неназначенный пенальти: «Краснодар» уступил «Порту» в дебютном матче в ЛЧ
- Троевластие в гонке бомбардиров, голевая засуха «Сочи» и четыре удаления: чем запомнился 5-й тур РПЛ
- «Осознанно бил локтем в нос»: в РФС призвали дисквалифицировать Миладиновича и Мешкова за эпизод с Чаловым