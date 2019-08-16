Цорн рассказал об условиях выкупа Шюррле у «Боруссии»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, при каких условиях клуб выкупит контракт форварда Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».

«Андре — игрок мирового уровня, он старается, много мотивирует команду. Показывает хороший результат, в каждом матче — голевые действия. Если всё будет хорошо, мы выкупим его: и ему должно здесь понравиться, и нам он должен понравиться. Пока всё в процессе», — приводит слова Цорна Sport24.

28-летний Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года и сыграл в четырёх матчах за московский клуб, в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

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