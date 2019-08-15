Кононов высказался о будущем Мельгарехо в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о будущем полузащитника Лоренсо Мельгарехо в команде.

«Судьба Мельгарехо? Это вопрос не ко мне. Он не мечется между уходом и командой. У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. В текущем сезоне он трижды выходил на поле в составе красно-белых, но не отличился результативными действиями.

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