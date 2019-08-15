Понсе рад победе «Спартака» над «Туном» в матче ЛЕ

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

«Результатом встречи доволен. К сожалению, не смогли с первого тайма выйти и начать игру как следует. Команде потребовалось определённое время для раскачки, тем не менее достигли волевой победы, которой нельзя не радоваться», — приводит слова Понсе «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1 и по сумме двух встреч 5:3 (3:2) вышел в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния португальской «Бараги» и датского «Брондбю».

Ранее Георгий Джикия заявил, что матч с «Туном» можно занести в актив «Спартака».