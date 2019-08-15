Джикия считает, что матч с «Туном» можно занести в актив «Спартака»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Джикия считает, что матч с «Туном» можно занести в актив «Спартака»
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«Быстрый гол немного сбил наши планы. В целом контролировали игру. Знали, что забьём, надо было только успокоиться как можно быстрее. Так и получилось. Постепенно набираем кондиции, стараемся улучшать свою игру. Матч с «Туном» можно занести в актив», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1 и по сумме двух встреч 5:3 (3:2) вышел в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния португальской «Бараги» и датского «Брондбю».

Ранее Олег Кононов заявил, что у «Спартака» не было проблем с настроем на матч с «Туном».

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