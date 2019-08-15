Кононов заявил, что у «Спартака» не было проблем с настроем на матч с «Туном»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказал мнение об игре команды в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Кононов заявил, что у «Спартака» не было проблем с настроем на матч с «Туном»
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«Самое главное, что мы прошли дальше. Первые минуты нам не удались — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, и им это удалось. Нам — нет, мы не смогли сдержать их атаки. Не думаю, что это «недонастрой»: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. Уровень их игроков чуть выше среднеевропейского», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

Он отметил, что постарается учесть ошибки, которые команда допустила в ответной игре с «Туном», и не будет повторять их в следующих матчах.

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1 и по сумме двух встреч 5:3 (3:2) вышел в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния португальской «Бараги» и датского «Брондбю».

Ранее тренер «Туна» Марк Шнайдер заявил, что «Спартак» закономерно вышел в плей-офф квалификации ЛЕ.

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