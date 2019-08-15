Тренер «Туна» считает, что «Спартак» закономерно вышел в плей-офф квалификации ЛЕ

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Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер прокомментировал поражение команды от московского «Спартака» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Тренер «Туна» считает, что «Спартак» закономерно вышел в плей-офф квалификации ЛЕ
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«Мы очень хорошо начали матч, гол нам в этом помог. Но дальше начали допускать непозволительное количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал. В конце мои игроки уже начали уставать. Тем не менее, считаю, мы провели неплохой матч. Как я уже раньше говорил, «Спартак» — фаворит этой пары, и он закономерно идёт дальше», — приводит слова Шнайдера «Чемпионат».

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1 и по сумме двух встреч 5:3 (3:2) вышел в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния португальской «Бараги» и датского «Брондбю».

Ранее сообщалось, что Олег Кононов высказался о победе над «Туном» в матче квалификации ЛЕ.

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