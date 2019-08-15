Кононов высказался о победе над «Туном» в матче квалификации ЛЕ

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Кононов высказался о победе над «Туном» в матче квалификации ЛЕ
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«Первый тайм был для нас сложным, особенно его первые минуты. Первый удар в створ оказался голом в наши ворота. Настроились на этот матч», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Он отметил, что если в первом тайме игроки «Спартака» передерживали мяч, а соперник играл плотно, то во второй половине матча уже его команда плотнее действовала в единоборствах и доигрывала каждый эпизод.

«Александр Максименко выручил нас и в первом тайме, и во втором. Мы допустили две очень грубые ошибки и разберём это», — добавил специалист.

«Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче со счётом 2:1 и по сумме двух встреч 5:3 (3:2) вышел в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем противостояния португальской «Бараги» и датского «Брондбю».

Ранее сообщалось, что «Млада Болеслав» без Николая Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕ.

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