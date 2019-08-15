«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕ

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Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» потерпел поражение от румынского «Стяуа» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из ЛЕ
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Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Стяуа» принёс гол Йонуца Панцыру, отличившегося на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко пропускал матч из-за повреждения.

По сумме двух встреч — 1:0 (0:0) — в плей-офф квалификации вышел румынский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы.

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