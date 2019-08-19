Противостояние Шюррле и Влашича, отсутствие Чалова и фактор VAR: чем любопытно дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ

Одним из ключевых факторов, который может повлиять на исход столичного дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ, станет противостояние Андре Шюррле и Николы Влашича. Шансы на участие в матче лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата России Фёдора Чалова минимальны из-за полученного им неделей ранее перелома носа. В его отсутствие команды могут выйти на поле вообще без номинальных нападающих. Сама же встреча станет первой в истории противостояния этих команд, в которой будет работать система видеоповторов (VAR).

Ожидание четвёртой подряд победы «Спартака» и амбиции ЦСКА

Противостояние московских ЦСКА и «Спартака» всегда вызывает немалый интерес, но на этот раз интригует особенно. Во-первых, команды встречаются на самом старте сезона, что зачастую позволяет игрокам отойти от прагматичного футбола. А во-вторых, оба столичных коллектива находятся в процессе перестройки.

Особенно это касается красно-белых, которые летом избавились почти от всех лидеров, приобрели пятерых футболистов и вернули из аренды в «Арсенал» Зелимхана Бакаева. Казалось, «Спартак» ждёт непростой период адаптации и притирки, но на деле игра у обновлённой команды пошла сразу же. В последних трёх матчах московский коллектив одержал три победы и забил восемь голов.

Однако обольщаться поклонникам команды пока всё же не стоит, поскольку подопечные Олега Кононова нестабильны и даже в играх с явно уступавшим в классе «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы испытывали проблемы.

В то же время, нельзя не порадоваться за новичков команды, которые сходу начали приносить результат.

Андре Шюррле лишь в дебютном матче с «Динамо» покинул поле без набранных баллов за результативность и уже успел стать любимчиком фанатов красно-белых. Гус Тиль в Грозном отдал три голевые передачи и с ходу нашёл взаимопонимание с партнёрами. Бакаев же и вовсе оформил два дубля подряд и претендует на роль основного игрока на правой бровке.

Что же касается армейцев, то они свой период притирки прошли ещё в прошлом сезоне, а на старте этого после неожиданного поражения от «Крыльев Советов» одержали три победы подряд. Теперь подопечных Виктора Гончаренко ждёт второе после июльского матча с «Локомотивом» (1:0) испытание на прочность, ведь значимость победы в дерби сложно переоценить.

Стоит отметить, что в случае успеха «Спартака» кредит доверия к Олегу Кононову возрастёт ещё больше. Всего несколько недель назад фанаты призывали тренера уйти, но четвёртая победа подряд во всех турнирах может убедить как болельщиков, так и руководство клуба в правильности выбранного пути. К тому же выигрыш поможет приблизиться к лидирующему «Зениту». Схожие посылы есть и у ЦСКА. После неожиданной домашней ничьей с «Сочи» красно-синим просто необходимо набирать три очка.

Дерби без нападающих

При этом армейцы из-за перелома носа у Фёдора Чалова могут остаться в дерби без нападающих. В преддверии матча футболист тренировался в общей группе, но большой вопрос, решится ли Гончаренко рисковать здоровьем бомбардира. Однако других форвардов в его распоряжении просто нет, если не брать в расчёт 18-летнего Лассана Н'Диайе, который пока является человеком-загадкой для болельщиков. О других молодых нападающих команды говорить не приходится.

Таким образом, в отсутствие Чалова Гончаренко придётся бросать на острие Такуму Нисимуру. Не исключено и появление его в паре с Якой Бийлом, который в ЦСКА неоднократно выходил в нападении и здорово цеплялся за мячи. Лёгкий и быстрый японец может занять родную для себя позицию оттянутого форварда.

Но в матче с «Сочи» травму получил не только Чалов, но и Арнор Сигурдссон, и ему тоже придётся искать замену. Впрочем, в случае с исландцем всё куда проще, ведь его позицию безболезненно способен закрыть Константин Кучаев.

Потери «Спартака» куда менее критичны, ведь дисквалифицированного Эсекьеля Понсе может заменить новичок Йордан Ларссон или же Андре Шюррле. Впрочем, скорее всего, как и в игре с «Ахматом» швед расположится на острие, а немец с Бакаевым — на краях. На позиции «десятки» вновь должен появиться Тиль.

Влашич против Шюррле

Особенно интересно во время дерби будет понаблюдать за противостоянием двух лидеров команд — Шюррле и Николы Влашича. Хорват с немцем, без сомнения, являются одними из сильнейших футболистов РПЛ и ведут за собой одноклубников.

Удивительно, что Андре буквально за четыре матча удалось стать настоящим лидером «Спартака». Едва успев дебютировать, чемпион мира принялся активно подсказывать партнёрам и подбадривать их. Но одними разговорами дело не ограничилось — немец забил «Туну» и «Ахмату» и организовал победный гол в Швейцарии. Любопытно, что и трибуны приняли новичка практически моментально — в четверг его провожали с поля овацией и даже кинули на поле спартаковский шарф.

В дерби Шюррле может сделать всё для того, чтобы окончательно стать кумиром болельщиков. Хотя ЦСКА не пропускает в чемпионате три матча подряд, защитники армейцев, мягко говоря, небезгрешны и с быстрыми атаками порой не справляются. Поэтому Гончаренко придётся поломать голову над тем, как нейтрализовать лидеров оппонента и не дать им свободного пространства, которым особенно хорошо пользуется Тиль.

Но у ЦСКА, как уже говорилось, есть Влашич, способный создать голевой момент из ничего. Его умные нестандартные ходы принесли армейцам уже немало очков, и опорникам «Спартака» нужно будет действовать с хорватом предельно внимательно. А Аязу Гулиеву придётся ещё и держать эмоции под контролем.

Дополнительным преимуществом в дерби для хорвата может стать игра против Айртона на правом фланге. Бразилец не только регулярно ходит в атаки, но и допускает ошибки в обороне, что будет только на руку Влашичу. К тому же не всегда внимательно отрабатывает в обороне Резиуан Мирзов, что делает левый край защиты «Спартака» ещё более уязвимым.

Поэтому нельзя исключать, что в понедельник Мирзов на поле не выйдет вовсе, а его место займёт работоспособный Лоренсо Мельгарехо. Совсем недавно парагваец был близок к уходу из команды, но, видимо, Кононов рассудил, что такой универсальный и опытный футболист ему пригодится. В последних матчах Мельгарехо регулярно выходил на замену.

Дебют VAR

Отсутствие Сигурдссона, наверняка, особенно огорчит поклонников ЦСКА, ведь в последнем дерби в апреле 2019-го именно исландец оформил дубль и принёс армейцем победу. В том матче, который также проходил на «Открытие-Арене», красно-белые в первом тайме упустили массу моментов, а сразу после перерыва пропустили два необязательных мяча. Теперь подопечные Кононова, наверняка, захотят поквитаться с соперником за то поражение.

Также необходимо сказать пару слов о судействе, ведь данное дерби станет первым в истории с применением системы VAR. Новшество совсем недавно появилось в РПЛ, но уже вызвало немало разговоров, а ЦСКА успел извлечь из него пользу — в матче с «Локомотивом» Владислав Безбородов только после просмотра повтора назначил пенальти в ворота железнодорожников. В дерби же подобных спорных ситуаций может быть ещё больше.

Интересно, что изначально игру должен был обслуживать Алексей Еськов, но из-за мышечной травмы была произведена замена рефери.

«На международном матче Еськов получил травму — надрыв ахиллова сухожилия. Восстановление при такой травме — около месяца. В связи с этим произвели замену на Сергея Карасёва», — приводит «Чемпионат» слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.