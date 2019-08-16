«Мечтаю обслуживать матчи РПЛ»: арбитр Пустовойтова о женщинах-судьях, работе на ЧМ и VAR на чемпионате России

Внедрение VAR в чемпионате России по футболу помогло бы избежать судейских ошибок, поэтому вводить систему нужно как можно скорее. Об этом заявила арбитр Анастасия Пустовойтова, работавшая на матчах финала женской Лиги чемпионов и женского чемпионата мира. В интервью RT она также поделилась мнением о коллеге Стефани Фраппар, ставшей первой в истории женщиной, отсудившей матч за Суперкубок УЕФА.

— В среду, 14 августа, состоялось уникальное событие: матч Суперкубка УЕФА обслуживала арбитр-женщина Стефани Фраппар. Её назначение — сюрприз?

— Она к этому долго шла, на протяжении нескольких лет судила во Франции мужской высший дивизион, имеет контракт профессионального судьи. К этому назначению были все предпосылки.

— Как отработала бригада?

— На мой взгляд, судьи справились очень хорошо, всё прошло на высоком уровне. Было видно, что Стефани поначалу немного нервничала, но потом успокоилась и почувствовала уверенность. Приятно было видеть, что игроки вели себя корректно, с уважением. Присутствовало много улыбок и других моментов, приятных для зрителя.

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— Как вы думаете, была ли это разовая акция, или женщины и дальше будут привлекаться к обслуживанию матчей на крупных международных турнирах?

— Уверена, что такая практика получит продолжение. До этого момента ассистенты-женщины неоднократно работали на мужских и юношеских матчах финальных стадий, теперь, полагаю, мы всё чаще будем видеть на них главных арбитров-женщин. Новость очень хорошая: молодое поколение судей понимает теперь, что всё возможно.

— На каком матче вы бы сами хотели поработать, если бы представилась возможность?

— Сложно сказать — для начала хочется, чтобы такая возможность представилась. Мечтаю обслуживать матчи РПЛ. После вчерашнего события понимаю, что всё возможно, всё по силам. Тренируйся, работай — и всё получится. К примеру, Екатерина Монзуль порядка трёх—четырёх лет обслуживает встречи украинской лиги, она большая молодец. Главное, чтобы было доверие.

— Вы отсудили в этом году два по-настоящему топ-матча: финал женской Лиги чемпионов и встречу за третье место женского чемпионата мира. Ожидали, что получите такие назначения?

— Если говорить о Лиге чемпионов, то по ходу турнира были двоякие ощущения. Мы вместе с ассистенткой Екатериной Курочкиной рассчитывали на четвертьфинал или полуфинал, но не сложилось. Немного расстроились, конечно. И тут в преддверии финала представители УЕФА связались с нами и сообщили, что планируют назначить нас на один из решающих матчей. Было неожиданно и очень приятно!

— Променяли бы финал на два матча четвертьфинала и полуфинала?

— Ни в коем случае! Была бы готова весь сезон без игр просидеть, лишь бы получить финал.

— Был шанс получить финал чемпионата мира? Или матч за третье место — уже успех?

— Начнём с того, что попадание в финальную часть чемпионата мира — это уже достижение, мы с Катей об этом мечтали. Упорно работали, прошли жёсткий отбор и попали на турнир. Изначально получить хотя бы одну игру было за счастье. В итоге получили сначала один матч, затем второй. Аппетит пришёл во время еды: очень хотелось отсудить ещё одну встречу, чтобы продлить кайф от своей работы. Но потом прошли четвертьфиналы, полуфиналы, и мы уже думали, что турнир для нас закончен. На финал объективно было мало надежды: там приоритет для арбитров, которые судили мужские встречи. Поэтому назначение на матч за третье место стало для нас настоящим подарком.

— Сильно волновались накануне таких статусных поединков?

— Честно говоря, мандраж есть всегда, независимо от статуса матча. С другой стороны, мы хорошо подготовились, были уверены в себе. Изучили проблемных игроков, посмотрели, как команды — участницы финала выходят из обороны в атаку. У нас есть доступ к платформе WyScout, где можно посмотреть любой матч и подготовиться.

— Год можно занести себе в актив?

— Однозначно. Мы вошли в историю, и я этим очень горжусь.

— Какие планы на будущее?

— Самые амбициозные! Хотим попасть на Олимпийские игры, которые пройдут в Японии в 2020 году. Далее будет финальный раунд чемпионата Европы — 2021, начинаем подготовку уже в этом сезоне.

— Как вы относитесь к системе видеопомощи арбитрам?

— Очень положительно, позитивно. Я только за! Думаю, что за системой VAR будущее. Как вы видите, во всех ведущих чемпионатах и международных турнирах она уже используется.

— Вы судили матчи с этой системой, были случаи, когда VAR вам помог?

— Да, было два момента на ЧМ-2019: в матче Швеция — США я проверяла положение «вне игры» и в итоге засчитала взятие ворот, а в игре Швеция — Англия я после подсказки VAR отменила гол у англичанок.

— После окончания карьеры видите себя человеком, который сидит в студии VAR и контролирует работу арбитров на матчах?

— Для этого надо пройти специальное обучение, получить сертификат. Руководитель проекта по внедрению видеоповторов в России Леонид Калошин привлекал меня на несколько занятий по обучению судей VAR и АVAR (ассистента VAR). Если руководство в будущем увидит во мне рефери у монитора, то я обязательно пройду обучение. На мой взгляд, это очень хорошее продолжение карьеры.

— В этом году система VAR вводится в российской Премьер-лиге. Следите за процессом?

— Да. Мне очень импонирует, как работают ребята. Хочется, чтобы как можно скорее на всех матчах РПЛ использовался VAR. Могу сказать, что уже были моменты в чемпионате, где VAR помог бы арбитрам принять правильное решение.

— В этом сезоне много обсуждают судейские ошибки, допущенные в чемпионате России. Ваше мнение на этот счёт?

— К сожалению, у нас такая профессия, где каждая оплошность на виду. Судья находится в гуще событий, он видит происходящее с одного-единственного ракурса, под одним углом. Понятно, что люди, которые сидят у экранов телевизоров, видят сразу несколько замедленных повторов крупным планом, поэтому у них всё как на ладони. На поле же у тебя считанные секунды на принятие решения. Надо понимать, что ошибаются все, это человеческий фактор. Как я уже сказала, введение VAR поможет минимизировать число судейских ошибок.

— Экс-футболист Евгений Савин записал с вами один из выпусков своей программы. Видео набрало полтора миллиона просмотров. Популярность почувствовали?

— Не ожидала, что будет такая реакция. Стали узнавать и в аэропортах, и на улице. Было много приятных слов, пожеланий. Честно говоря, я не очень люблю повышенное внимание, но здорово, что люди узнали о внутренней стороне нашей работы. Было мнение, что судья приезжает, побегает по полю, посвистит и уезжает. А после выпуска многие стали по-другому воспринимать нашу профессию. Спасибо Жене за такое позитивное видео, получила положительный заряд.

— В выпуске был забавный эпизод, когда Савин «зарядил» ваши тапочки на удачу.

— На самом деле, эти тапки со мной ездят везде: они были и на чемпионате мира, и на Лиге чемпионов, и на матчи чемпионата России они у меня катаются. Девчонки иногда просят у меня их поносить, но я никому не даю. В ролике было условие, что после этого ритуала я отсужу матч Премьер-лиги. Срок определён, посмотрим (смеётся).

— У вас есть какие-то суеверия, ритуалы?

— По-большому счёту нет. Есть коллеги, которые встают с правой ноги, но я человек простой, в приметы не верю. Если дорогу перебегает чёрная кошка, не останавливаюсь. Помню, однажды жила в номере с тремя шестёрками, но никаких отрицательных эмоций не испытала. Это всё от головы. Главное — грамотная подготовка и хорошее самочувствие. Единственное, мы с ассистентами перед матчем присаживаемся по русской традиции «на дорожку», соблюдаем только этот ритуал.